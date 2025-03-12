Портников розповів, що буде, якщо Путін відмовиться від перемирʼя

Трамп повинен буде озброювати Україну, якщо РФ не піде на припинення вогню.

Російський диктатор Путін навряд чи погодиться на перемирʼя на 30 днів про яке попередньо домовились Україна та США на переговорах у Саудівські Аравія.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в інтерв'ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну.

Портников зазначив, що російський диктатор може піти на перемирʼя якщо буде відчувати, що надалі його переговорні позиції будуть ставити тільки гіршими.

"Але Путін не стратег, він тактик і не вміє думати набагато вперед", - заявив журналіст.

Разом з тим, на думку Портникова, Трампу доведеться виконувати свої обіцянки, а саме озброювати Україну, якщо російський диктатор відмовиться від перемирʼя.

Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марк Рубіо про те, скільки часу має Кремль, щоб погодитися на припинення вогню.

Ми раніше інформували, що радник президента США Майк Волтц заявив про важливий перший крок у переговорах з Україною.

Читайте також: