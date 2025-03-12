Портников сказав, чи є реальні домовленості між Трампом і Путіним про врегулювання конфлікту

Перемовини у Саудівській Аравії стали важливим моментом у процесі досягнення миру в Україні.

Нещодавній коментар Трапа про сподівання на те, що Росія погодиться на припинення вогню, засвідчує головне: до цього часу жодних реальних домовленостей між РФ та США про врегулювання російсько-українського конфлікту не було досягнуто. Трамп продовжує сподіватися умовити Путіна після того, як російський президент вже кілька разів відмовлявся від припинення вогню і підкреслював, що Росія в ньому не є зацікавлена.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

"Таким чином ми можемо спостерігати просту і передбачувану ситуацію: Україна погодилася на припинення вогню у разі, якщо на нього погодиться Росія", - акцентував він.

Підсумки перемовин у Джидді, звісно ж, вітають і європейські союзники США. Їх вважають серйозним проривом.

Раніше Портников зауважив, що українська масована атака безпілотниками на Москву та область 11 березня – це сигнал і для російської влади, і для адміністрації президента США Дональда Трампа. Ця атака є шляхом до закінчення війни.

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