Портников сказав, коли в Україні можливі вибори і чи вигідні вони для Путіна

Журналіст переконаний, що президент РФ докладе всіх можливих зусиль, щоби тривала війна і не було жодних виборів.

Президентські і парламентські вибори в Україні можуть відбутися після перемир’я, якщо задля цього президенту США Дональду Трампа вдасться натиснути на Росію. Водночас Росії не вигідні жодні вибори в Україні.

Таку думку в інтерв’ю висловив український журналіст Віталій Портников.

Портников пояснив, чому будь-які вибори в Україні не вигідні для президента Росії Володимира Путіна.

"Будь-яка людина, яка буде мати новий мандат від українського народу на наступні п’ять років, для Путіна парламент, в якому будуть нові люди мати мандат на наступні роки, – це абсолютно непотрібно. Для Путіна потрібно якраз продовжувати війну до остаточного краху ворожої держави і перетворення її на Російську Федерацію", – розповів журналіст.

Він акцентував, що для Путіна проводити вибори на території держави, яку він вважає просто тимчасовою державною одиницею, що її потрібно переформатувати під російський суб’єкт, – це стріляти самому собі в ногу.

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"Ми розуміємо, що президент РФ докладе всіх можливих зусиль, щоб продовжувалася війна і не було ніяких виборів", – запевнив Портников.

Він також висловив думку, коли в Україні можуть відбутися вибори. У цьому контексті журналіст зазначив, що питання зовсім не в тому, що "там говорять Сполучені Штати". А питання у тому, чи вистачить у Путіна та його союзників ресурсів для продовження війни у нинішньому вигляді під час цієї каденції президента Трампа, щоб, можливо, дочекатися більш зрозумілої картини 2029 року, чи таких ресурсів у РФ немає.

"Якщо таких ресурсів немає, якщо у Трампа будуть протягом його перебування на посаді президента ефективні економічні інструменти для тиску на Росію, тоді, можливо, це і відбудеться за тою схемою, про яку ми зараз говоримо. Перемир’я, президентські вибори, вибори до парламенту України і перемовини між Сполученими Штатами, Росією і Україною. Можливо, перемовини між Росією і Україною за посередництва США. І оці перемовини вже остаточно визначать, як дві ворожі держави будуть співіснувати наступні роки до, можливо, нового раунду російсько-українського зіткнення", – розповів Портников.

Тому що, наголосив він, говорити про можливість сталого миру в разі, якщо Україна не стане членом НАТО, "я б остерігся".

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що тему виборів під час війни піднімають росіяни. За словами глави держави, це є маніпуляцією, спрямованою на повернення України до старих схем підпорядкування РФ.