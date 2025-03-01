Портников сказав, що насправді стоїть за суперечкою Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті

Трамп не може вплинути на Путіна і домогтися припинення війни.

Американський президент Дональд Трамп має чітке бажання позбутися глави України Володимира Зеленського, адже так він маскує нездатність вплинути на кремлівського очільника Путіна. Про це свідчить суперечка Трампа і Зеленського у США 28 лютого.

Таку думку висловив відомий журналіст Віталій Портников.

Портников сказав, що йому очевидно, що президент Трамп прагне позбутися чинного президента України і не лише через антипатію до Зеленського.

"Ми маємо чітке бажання президента Сполучених Штатів і його оточення позбутися чинного президента України. Це для мене абсолютно очевидні речі", - сказав Портников.

За словами журналіста, Трамп так маскує свою нездатність реально вплинути на президента РФ Володимира Путіна і нездатність добитися якогось варіанту закінчення війни.

Портников доповнив, що дії Трампа націлені на припинення вогню без гарантій, і щоб йому не заважала Україна, але він "може боятися, що Україна не погодиться на ідею припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки".

"А він ніяких гарантій безпеки не збирається давати Україні", - сказав він.

На його думку, припинення вогню, швидше за все, не буде відбуватися шляхом серйозних домовленостей.

Нагадаємо, після суперечки між президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому глава України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника.

Додамо, що скандал у Білому домі 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови.

Водночас Дональд Трамп після емоційної дискусії з українським президентом заявив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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