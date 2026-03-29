Гарантії безпеки для України фактично існують лише у форматі 5-ї статті НАТО, однак США не підтримують вступ України до Альянсу та не надають власних гарантій, оскільки не хочуть прямого конфлікту з РФ.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

«Про які такі американські гарантії безпеки йде мова? Їх не існує в природі, це черговий фантом, вигадка. Ми просимо незрозуміло що, незрозуміло у кого», — заявив він.

Водночас журналіст зазначив, що подібні заяви робляться радше для внутрішньої аудиторії.

«А просимо, щоб Зеленський міг виступати з такими заявами і якісь обнадійливі слова людям говорити. Я завжди вважав, що є гарантії безпеки у вигляді 5 статті НАТО, але американці нас при цьому не пускають в НАТО», — наголосив Портников.

Він також додав, що США можуть навіть давати запевнення Росії щодо України.

«Вони навіть готові дати гарантії Путіну, що Україна не буде членом НАТО. Спойлер — Путіну плювати на ці гарантії, бо якщо Трамп навіть віддасть ті гарантії та підпишеться кров’ю йому десь на манжетах, Путін все одно йому не повірить з тієї самої причини, з якої він не вірив Ангелі Меркель», — сказав журналіст.

Портников нагадав позицію колишньої канцлерки Німеччини.

«Владімир, поки я федеральна канцлерка, Україна не стане членом НАТО. Не хвилюйся, твоя безпека абсолютно не залежить від України. Не чіпай Україну», — згадував він слова Меркель.

«Ангела, ти ж не вічно будеш федеральною канцлеркою», — відповів їй Путін, за словами журналіста.

Він звернув увагу, що Меркель обіймала посаду майже 20 років, тоді як політичні горизонти інших лідерів значно коротші.

«І Меркель була федеральною канцлеркою майже 20 років, а Трампу залишилося три роки. І причому два роки з трьох він може правити з опозиційним конгресом, який ухвалить, можливо, якийсь білль про прийняття України до НАТО», — зазначив Портников.

Журналіст також поставив під сумнів довгострокову вагу будь-яких гарантій від чинної адміністрації США.

«Ба більше, Трамп взагалі в такому віці, що важко сподіватися, що він довго проіснує в політиці, просто з фізіологічних причин. І які гарантії від Трампа можуть бути цікавими, якщо він — керівник демократичної держави?» — сказав він.

Журналіст заявив, що ці гарантії можуть розглядатися лише у тому випадку, якщо Трамп здійснити державний переворот і стане «королем» США.

«От, якщо Трамп здійснить в Сполучених Штатах переворот і стане королем США, то Путін буде впевнений, що потім трон наслідує Трамп-молодший, хоча і в цьому немає впевненості. А якщо цей монарх буде не такий приязний до Росії, як його батько?» — додав Портников.

Він підкреслив суперечливість підходу США.

«Тобто це все маячня і ми ж говоримо не про це, а про те, що Трамп не хоче, щоб Україна вступила в НАТО, щоб не увійти в прямий конфлікт з РФ. Він не хоче зараз давати нам гарантії безпеки, щоб не входити в прямий конфлікт з Російською Федерацією, але може нам надати гарантії безпеки на майбутнє, щоб увійти в прямий конфлікт з РФ, якщо вона ще раз на нас нападе. Вам не здається, що в цьому є якась абсолютна шизофренія?» — зауважив він.

За словами Портникова, позиція США виглядає нелогічною.

«Якщо Трамп не боїться прямого конфлікту з Російською Федерацією, то він може і до НАТО нас прийняти, і зараз нам гарантії безпеки дати. А якщо він боїться прямого конфлікту з РФ, то ніяких гарантій безпеки, які б під собою мали б небезпеку прямого конфлікту двох найбільших ядерних надпотуг сучасності, він не може дати», — пояснив він.

Журналіст наголосив, що фактичних гарантій наразі не існує.

«І цих гарантій безпеки ще й немає. Не можна дати те, чого немає. А є ситуація — коли ти боїшся дати те, чого немає тим, хто не знає, що ти хочеш їм дати», — зазначив він.

На завершення Портников використав образне порівняння.

«Тому це Ліліпутія та Блефуску (дві вигадані острівні держави з роману Джонатана Свіфта „Мандри Гуллівера“ — ред.), виникає тільки питання: В якій ми ролі й з якого кінця ми розбиваємо це нещасне яйце?» — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення держсекретаря США Марко Рубіо у «брехні» щодо вимог Вашингтона вивести українські війська з Донбасу для отримання американських гарантій безпеки.

Ми раніше інформували, що державний секретар США Марко Рубіо офіційно заперечив інформацію про те, що американська сторона висуває Володимиру Зеленському вимогу вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.