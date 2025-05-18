Портников: головна небезпека — не розмова Трампа з Путіним, а те, що буде після неї

Віталій Портніков.

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Хоча роздратування Дональда Трампа через дії Росії є важливим фактором у контексті війни в Україні, цього недостатньо для реального завершення конфлікту.

Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков.

Він зазначив, що важливо не переоцінювати роль емоцій американського президента:

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“Роздратування Трампа — це, звичайно, важливо з точки зору того, що буде відбуватися у російсько-українському конфлікті в наступні місяці і роки. Однак цього недостатньо, щоб говорити про перспективу реального завершення війни”, — наголосив він.

Політкоментатор також висловив сподівання, що запланована на понеділок телефонна розмова між Трампом і Путіним не призведе до “катастрофічних політичних наслідків” для України та її союзників у Європі. На його думку, позитивним сценарієм стало би повернення Вашингтона до “політики здорового глузду”, яку, за словами Портникова, Трамп систематично ігнорує.

“Найбільш ймовірним результатом цієї розмови може стати домовленість про особисту зустріч двох президентів”, — вважає він.

Втім, Портников припускає, що Володимир Путін може уникати такої зустрічі, аби не давати прямих відповідей Трампу. І в цьому контексті, вважає експерт, особливу тривогу викликає не сама розмова, а поведінка Трампа після неї.

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“Чи не спробує Трамп тимчасово заблокувати нову допомогу Україні, щоб не дратувати Путіна і не зруйнувати можливість особистої зустрічі?” — риторично запитує Портников.

Нагадаємо, Україна очікує на телефонну розмову Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити питання війни і миру.