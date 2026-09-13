Портников назвав головний удар Путіна: Росія хоче змусити Європу відмовитися від України

Путін / © Associated Press

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Росія не має ресурсів, які можна було б порівняти із сукупними можливостями Заходу, тому Кремль може шукати інший спосіб змінити перебіг війни.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

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За його словами, навіть якщо повномасштабна війна триватиме до 2028 року, її завершення не означатиме остаточного припинення конфлікту між Україною та Росією. Водночас виснаження ресурсів обох сторін та масштабні руйнування інфраструктури можуть у певний момент створити умови для припинення бойових дій у тому чи іншому форматі.

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«На певному етапі у зв’язку з вичерпаністю можливостей сторін і, можливо, з перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир’я по лінії фронту, енергетичного чи якогось морського перемир’я», — пояснив він.

Портников зауважив, що у сучасній війні значення бойових дій безпосередньо на фронті може поступово змінюватися. Водночас удари по містах та інфраструктурі можуть відігравати дедалі більшу роль.

«Може статися ситуація, коли армії, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата не було на її території. Тобто бувають різні форми закінчення війни», — сказав журналіст.

Водночас Портников звернув увагу на залежність України від військової та фінансової допомоги західних партнерів. На його думку, саме значно більший сукупний ресурс Заходу створює для Росії стратегічну проблему.

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«Ми воюємо за західні гроші із західними ресурсами. Якби цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно окупувала б території аж до Закарпатської області України. Але ресурсів, які можна порівняти з ресурсами Заходу, навіть якщо ми окремо беремо Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє», — наголосив Портников.

Саме тому, за його оцінкою, головним завданням Москви може бути послаблення або припинення західної підтримки України.

«Нова фаза війни, яка зараз є, пов’язана не з ударами по українських містах, а з намаганням залякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися, з точки зору Путіна, для перелому війни», — заявив журналіст.

Портников вважає, що для Кремля справжнім переломним моментом стали б дії, які змусили б європейські держави відмовитися від подальшої допомоги Києву.

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«Зовсім не удари по Києву і не удари по Луцьку, а удари по Варшаві й Парижу, диверсії в Берліні й Дрездені. Ось що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки що повноцінно не наважилися», — сказав він.

Навіть у разі припинення бойових дій на основі домовленості про перемир’я протистояння, на думку Портникова, не завершиться остаточно.

«Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. Українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам доведеться жити в такій ситуації. Буде якась лінія зіткнення, будуть тимчасові домовленості, будуть порушення перемир’я», — зазначив журналіст.

За словами Портникова, навіть без масштабної війни між сторонами можуть відбуватися періодичні удари та з’являтися нові жертви. Тривале протистояння, на його думку, може стати реальністю для наступних поколінь.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує дипломатичну активність як інструмент інформаційної війни, намагаючись вплинути на підтримку України та позицію Сполучених Штатів.

Ми раніше інформували, що в США та в Європі сумніваються, що до весни 2027 року диктатор Путін буде готовий до справжніх переговорів про мир.

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