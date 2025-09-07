Портников назвав плани Путіна на майбутні роки війни проти України

Диктатор Путін / © Associated Press

Щоб Україна перестала бути політичною, економічною і демографічною проблемою для Росії, країні-агресорці потрібно зменшити кількість українського населення та позбавити нашу державу промислових центрів.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

«Для того, щоб Україна, навіть повністю не окупована, перестала бути будь-якою проблемою для Російської Федерації, потрібно, по-перше, скоротити кількість населення приблизно до 15 мільйонів з 40. По-друге, позбавити нашу державу промислових центрів, якщо не вдасться її остаточно знищити», — пояснив Портников.

За його словами, диктатор Путін може розуміти, що швидко знищити Україну неможливо, тож стратегія Кремля полягає у захопленні або руйнуванні Києва, Харкова, Одеси та Дніпра.

«В Україні мають зникнути міста-мільйонники або вони мають бути окуповані та приєднані до Росії, ставши її мегаполісами», — зазначив журналіст.

Портников наголосив, що така амбітна задача Кремля стосується періоду 2020–2030-х років.

«Але виникає питання — де у Путіна сили? Бо Герасімов може малювати будь-які мапи, але за ними стоятимуть сотні тисяч могил росіян, і ця кількість лише зростатиме», — підкреслив він.

Журналіст звернув увагу, що нині російські війська намагаються діяти мобільними групами, що дозволяє зменшувати втрати. Однак масштабна окупація потребуватиме згоди Кремля на колосальні жертви.

«Це означає демографічну катастрофу не лише для України, а й для самої Росії. Рівень народжуваності там і так знижується через соціальні проблеми, алкоголізм, відсутність перспектив. Росія — одна з країн, де етнічні росіяни не відновлюються. Загибель величезної кількості статевозрілих чоловіків ставить на майбутньому російської нації очевидний хрест. І це не хрест у православному сенсі, а хрест диявола на агресивній державі», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що найбільша загроза для диктатора РФ Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії.

Ми раніше інформували, що Путін заявив, що вважає нинішню українську владу «нелегітимною», а тому, з його слів, укласти мирну угоду з нею неможливо. Такі заяви «фюрера» фактично виключають можливість серйозних мирних переговорів.