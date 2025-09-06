Портников назвав умову, яка змусить РФ задуматися про закінчення війни

Атака на НПЗ у РФ

Російське керівництво може замислитися над завершенням війни тільки в тому випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати більшість енергетичного та військового потенціалу РФ.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Набагато важливішими на зустрічі європейських лідерів і президента Зеленського були заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він сказав, що учасники коаліції обговорюють постачання Україні далекобійних ракет», — пояснив Портников.

За його словами, канцлер Німеччини Мерц більш реалістичний у своїх підходах, ніж президент Франції Емманюель Макрон.

«Саме він говорить про те, що ніякі війська на території України не розглядаються. Це правильно, бо їх немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Вони мають допомогти Україні у виробництві й постачанні. Найголовніше — надати Києву право бити ними по російській території», — наголосив журналіст.

Портников підкреслив, що для знищення енергетичного потенціалу РФ необхідно зруйнувати понад 75% її нафтопереробного комплексу.

«Якщо є якась надія, що у 20-х чи 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, то лише у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний і воєнний потенціал РФ. Сьогодні виведено з ладу приблизно третину російських НПЗ, але потрібно, аби 75% цього комплексу перетворилися на руїни», — зазначив він.

Водночас, як додав журналіст, понад половину зруйнованих об’єктів мають бути такими, що не підлягають відновленню.

«Для цього необхідні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах та військових об’єктах Росії, у тому числі тих, що розташовані під землею. Тільки за таких умов у Кремлі можуть почати замислюватися про кінець війни. Звісно, якщо зброю Росії не постачатимуть КНР та КНДР. Поки ж у Москві про це навіть не думають», — резюмував Портников.

Раніше повідомлялося, що позицію України в переговорах з ворогом підсилює Служба Безпеки своїми ударами по території Росії.

Ми раніше інформували, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу в Росії та нафтобази в окупованому Луганську.