Портников назвав умову, за якої Путін піде на переговори про завершення війни

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін може замислитись про перемовини, якщо Україна продовжить знищувати нафтопереробну галузь та об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

«Не потрібно шукати жодних шляхів до перемир’я, якщо твій противник не перебуває під жорстким тиском», — наголосив Портников.

Реклама

Він додав, що лише тоді, коли суспільство країни-агресора відчує наслідки війни, може виникнути запит на компроміс.

«Якщо населення цього противника не відчуває, що потрібні якісь компроміси, і не створює відповідного запиту, жодних реальних кроків до миру не буде. Російське ж населення не створює Путіну запити на компроміси», — пояснив журналіст.

За словами Портникова, росіяни не зацікавлені у завершенні війни проти України, навпаки — вони підтримують її продовження.

«Російське населення абсолютно задоволене війною в Україні. Коли я бачив останні коментарі мешканців Бєлгорода щодо блекауту у їхньому місті, то головним мотивом там було одне — влада обіцяла їм створити „сіру зону“. Тобто, вони вимагають захоплення ще більшої території України і зрівняння із землею ще більшої кількості українських міст», — зазначив Портников.

Реклама

Він підкреслив, що Путін може сприймати наступні роки як період постійної війни проти України.

«Тоді Путін, звичайно, може вважати, що наступні роки будуть для нього часом перманентної російсько-української війни. Втім, якщо він опиниться під тиском, наприклад, через розмови про ракети Tomahawk, удари по нафтопереробній галузі чи по об’єктах ВПК, тоді може замислитись про перемовини. Але цей тиск має бути жорстким», — додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що Путін опинився в безвихідному становищі, програючи економічну війну швидше, ніж здобуваючи військові переваги в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Україна та Росія «доволі скоро» сядуть за стіл переговорів.