Портников оцінив ризики ескалації після зустрічі Трампа і Путіна

Російський диктатор Путін повинен зробити конкретну пропозицію президенту США Дональду Трампу, аби уникнути загострення ситуації.

Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері до зустрічі лідерів США та РФ на Еспресо.

Він визнав, що очікувати чітких прогнозів від цих перемовин складно.

«Я був би нечесним, якби сказав, що знаю, чого чекати. Ми не дуже розуміємо, що відбувається. Після травневого ультиматуму щодо завершення війни 20 травня Путін вигадав ідею відновлення Стамбульських перемовин, щоб уникнути санкцій. Тепер він організував цю зустріч, аби запобігти новим санкціям», — пояснив Портников.

Він наголосив, що Путін не може нескінченно вигадувати дипломатичні інструменти, щоб утримувати Трампа від жорстких кроків.

«Він мусить щось запропонувати. Якщо не дасть Трампу можливості зберегти обличчя, може статися ескалація. І Путін це розуміє. Але наскільки для нього пріоритетно заспокоїти Трампа чи продовжувати війну в Україні з тією інтенсивністю, яка йому потрібна, — цього ніхто не знає», — зазначив журналіст.

За його словами, ключ до розвитку ситуації знаходиться в руках Путіна.

«Лише він знає, як відреагує на ультиматуми чи вигідні пропозиції від Трампа», — підсумував Портников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перемовини президент США Дональда Трампа та диктатора Путіна у форматі «три-на-три» завершилися.

Крім того, глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров припустив, що за результатами зустрічі Трампа і Путіна з Росії знімуть деякі санкції.