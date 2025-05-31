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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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98
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Портников пояснив чому другий раунд переговорів у Туреччині нічого не дасть

Росія не зацікавлена в реальному мирному врегулюванні війни проти України, а другий раунд переговорів у Туреччині стане лише імітацією діалогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Віталій Портников

Віталій Портников

Другий раунд переговорів між Україною та Росією, що має відбутися в Туреччині, навряд чи принесе відчутні результати, адже Москва продовжує затягувати процес врегулювання війни.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

«З погляду Путіна те, що відбувається в Стамбулі, — це відновлення переговорів, які відбувались у 2022 році. Ніякої американської, французької чи британської делегації в тих розмовах не було. Коли під час першого раунду переговорів українська й американська делегація спробували змінити формат цих розмов, щоб у них брали участь представники США, то російська делегація відповіла відмовою», — пояснив він.

За словами журналіста, американські дипломати, які прибули до Стамбула, провели лише окремі консультації з українською стороною, що не мали жодного сенсу.

«Ці консультації були навіть більшою декорацією, ніж перемовини між Україною та РФ», — додав Портников.

Він також звернув увагу на поведінку Кремля щодо колишнього президента США Дональда Трампа.

«Кремль і далі просто знущається з президента Дональда Трампа, який уперто не хоче діяти жорстко проти Росії. Оскільки, яке має значення, коли вас не допускають до переговорів і ви з цим погоджуєтесь, то яке тоді матиме значення, що ви обговорюєте ситуацію з тією делегацією, яка прагне припинення вогню? як і ви», — зазначив Портников.

Він вважає, що і цього разу від переговорів не варто очікувати реального результату.

«Я гадаю, що зараз ми можемо очікувати чогось подібного. Американська, французька й британська делегації прибудуть до Стамбулу. Можливо, у Мединського знайдеться час і він з кимось із них зустрінеться, але, зокрема, ми знову побачимо лише декорацію переговорів між Україною та РФ без будь-якого реального результату», — заявив журналіст.

Портников також зазначив, що навіть меморандум, який мала б представити російська сторона, не був підготовлений.

«Щобільше, у Кремлі вирішили, що підготовка цього меморандуму й переговори з Україною є синхронізованими речами», — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту в Україну заявив про можливість досягнення постійного миру в Україні протягом 2025 року.

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