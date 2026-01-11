Портников пояснив, чому Путін хоче залякати європейців «Орешніком»

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Надання Україні 90 млрд євро стало для Путіна неприємним сюрпризом, адже це означає продовження війни з невизначеним фіналом. Саме тому Кремлю вигідно залякати європейців і змусити їх сумніватися у подальшій підтримці Києва.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, після 2025 року відчуття безпеки в Європі суттєво змінилося, а впевненість у готовності США захищати європейський континент вже не є такою беззаперечною, як раніше.

Реклама

«Європейці поки що пам’ятають і сподіваються, що вони є частиною блоку, в якому є США. Але впевненості в тому, що Сполучені Штати будуть готові захищати Європу у разі російського удару, не так багато, як це було до 2025 року», — зауважив Портников.

Він наголосив, що саме 2025 рік кардинально змінив уявлення людей про безпеку, і наразі немає розуміння, чи вдасться найближчим часом повернутися до попередньої стабільності.

«Маємо пам’ятати, що 2025 рік змінив все з точки зору відчуття людьми безпеки. І ми не знаємо, чи відбудеться у найближчі роки повернення до такої нормальності, яка була до 2025 року», — зазначив журналіст.

На цьому тлі, за його словами, у європейських суспільствах дедалі частіше виникають сумніви щодо готовності до спільної оборони.

Реклама

«Тому, звичайно, кожен собі може задати питання: „Якщо буде російський удар, чи будуть відповідати американці, чи готові ми відповідати?“. Росіяни це активно експлуатують», — підкреслив Портников.

Журналіст також нагадав, що ще торік говорив про ризик масштабування війни, і нинішні події лише підтверджують ці прогнози. На його думку, Путін зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни через падіння України, але поки Європа продовжує допомогу Києву, таких можливостей у Кремля немає.

«Виділені Україні 90 млрд євро, які мають допомогти нам прожити наступні два роки цієї війни, — для Путіна неприємний сюрприз», — наголосив він.

За словами Портникова, це означає для Кремля необхідність ще щонайменше два роки воювати без чіткого розуміння результату.

Реклама

«Бо він розуміє, що йому доведеться принаймні два роки воювати з незрозумілим фіналом», — зазначив журналіст.

Саме тому, переконаний Портников, головна ставка Путіна — на залякування.

«Йому потрібно, щоб європейці налякалися, українці замерзли, Європа припинила допомогу Україні, щоб постало питання про капітуляцію України не тільки у нас, але й в європейських столицях. Налякати європейців — це для Путіна найкращий варіант розвитку подій», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що виконуючий обов’язки голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що прямі переговори європейців з російським урядом наразі є безглуздими.

Реклама

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що удар «Орешніком» по Львівщині показує, що російський диктатор Путін погрожує країнам Європи.