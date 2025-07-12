Портников пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю

Диктатор Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї проти України — не тільки через ситуацію на фронті, а й через низку інших стримувальних чинників.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст, публіцист та ведучий Віталій Портников.

«Я ніколи не вважав, що використання Путіним тактичної ядерної зброї не є можливим. Але для того, щоб її застосувати, мають бути реальні передумови. Перший фактор — це така поразка збройних сил РФ, яка призведе до фактичного скасування на довгий період планів Путіна щодо України. Ніяких таких передумов зараз немає. Російська армія наступає на Україну, знищує українську інфраструктуру, не отримуючи якихось стратегічних успіхів, але в неї немає і жодних стратегічних поразок. У найближчій перспективі ці стратегічні поразки, чесно кажучи, не передбачаються, хоча не передбачаються і стратегічні успіхи», — зауважив Портников.

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На його думку, коли країни перебувають у глухому куті у війні — як у випадку з російсько-українським конфліктом — то застосування ядерної зброї стає малоймовірним.

«Другий фактор — реакція світу на використання ядерної зброї. Це абсолютно нова схема — удар ядерною країною по країні, яка не має ядерної зброї. Ми зараз не говоримо про конфлікт ядерних держав чи ядерної країни з ядерним блоком, як у випадку Росії та НАТО. Це удар ядерної країни по неядерній. Тобто, начебто, для ядерної країни це не ризиковано — така собі „педагогіка“ для неядерної країни. Але світ може цього боятися як прецеденту.

І саме тому дуже важливе значення має позиція Китаю. Він щиро підтримує Росію у намаганні перемогти Україну, але без застосування ядерної зброї, щоб не створювати такого небезпечного прецеденту», — прокоментував журналіст.

За словами Портникова, третій фактор — зміна сутності самої війни.

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«Остання українська спецоперація „Павутина“, як і операція Моссаду в Ірані, продемонстрували: без ядерної зброї можна завдати таких інфраструктурних руйнувань, які можуть призвести до загибелі сотень тисяч, якщо не мільйонів людей, і поставити крапку на житті цілих регіонів. Операція може дорівнювати ядерному удару за своїм масштабом», — зазначив він.

Він також додав, що в найближчому майбутньому людство стане свідком величезних технологічних катастроф — за допомогою дронів, підривів АЕС чи ядерних об’єктів.

«До таких катастроф ми доживемо й обов’язково будемо обговорювати їх в нашому етері. Це буде не через такий уже довгий час, як здається. Важливо, щоб це не трапилось на нашій території. Але ніхто не знає, де саме це відбудеться вперше», — сказав Портников.

Окремо він наголосив на ще одному чиннику: Дональд Трамп.

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«Це дуже важливий фактор, який навряд чи дозволить президенту РФ розглядати можливість застосування ядерної зброї. Трамп — непередбачувана людина. Він сам не знає, що зробить через 24 години. І Путін змушений буде сам вирішувати, якою буде реакція Трампа, якщо РФ застосує ядерну зброю», — пояснив Портников.

За його словами, наразі Путін не має нагальної потреби у застосуванні ядерної зброї, адже реалізацію своїх планів щодо України він намагається здійснити за допомогою звичайної зброї.

«Але навіть за таких умов я не бачу жодної реальної можливості застосування ядерної зброї під час президентства Дональда Трампа. У 2029 році ми зможемо повернутися до цієї теми. І вже, враховуючи особистість нового президента США та інтенсивність війни на той момент, обговорити ці шанси», — резюмував журналіст.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у четвер оголосять нову оборонну домовленість, яка вперше передбачає координацію використання ядерних арсеналів обох країн у разі серйозної загрози європейським союзникам.

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Ми раніше інформували, що після гучної заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого передавання Росією ядерної зброї Ірану Дмитро Медведєв заявив, що РФ не має таких намірів.