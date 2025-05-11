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Портников пояснив, чому Путін відмовився від припинення вогню та запропонував перемовини
Диктатор Путін заявив, що під час розмови із турецьким президентом Ердоганом буде пропонувати надати місце для проведення такої прямої зустрічі російської та української делегації.
Президент РФ Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною. Його мета — не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого перемовного процесу.
Про це сказав журналіст Віталій Портников.
Відомо, що під час брифінгу у Кремлі Путін фактично відмовився від пропозиції припинення вогню, яка була запропонована під час вчорашніх перемовин керівників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України, які до того ж узгоджували цю свою пропозицію з американським президентом Дональдом Трампом. Натомість Володимир Путін запропонував вже 15 травня відновити російсько-українські перемовини у Стамбулі.
«При цьому російський президент підкреслив, що під час цих перемовин також можуть обговорювати і питання майбутніх рішень щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Але зараз, як ми бачимо, про будь-яке перемир’я Путін відмовився говорити», — акцентував Портников.
Що означає позиція Путіна
Портников нагадав: є два підходи до питання російсько-української війни. Перший — це підхід американського президента Дональда Трампа, з яким він неодноразово звертався до Путіна, який підтримується як Києвом, так і європейськими столицями — припинити вогонь на російсько-українському фронті і після цього проводити перемовини щодо досягнення всеосяжного миру. І є підхід Путіна — продовжувати бойові дії і на тлі цих бойових дій провести перемовини щодо ймовірного завершення війни. Саме це і відбувалося перші сто днів перебування у влади в США Дональда Трампа.
«Американська делегація вела перемовини з російськими чиновниками в Саудовській Аравії, Трамп розмовляв із Путіним, кілька разів російського очільника відвідував спеціальний представник президента США Стів Віткофф. А, між тим, воєнні дії не тільки продовжувалися, але й перейшли у повноцінний терор російської держави проти мирного населення України», — зазначив журналіст.
І Російська Федерація досі погрожує цим терором. Зокрема, мова йде про закриття повітряного простору над Капустяним Яром 12 і 13 травня цього року. Це, звісно, погроза великою ракетною атакою.
«Саме це і було ідеєю Путіна — втягнути Трампа у процес перемовин, щоб зробити його співучасником своїх злочинів у російсько-українській війні. Однак російський президент бачить, що це не дуже виходить, що Дональд Трамп вже неодноразово і сам говорив про те, що може вийти з російсько-українських перемовин. І інші представники його адміністрації також говорили про таку можливість», — наголосив Портников.
І тепер Путін намагається продовжити свій діалог із Вашингтоном шляхом нової дипломатичної пропозиції — прямих перемовин вже з Україною. Заради пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Але мета тут, як ми розуміємо, не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого переговірного процесу.
«Путін може сподіватися, що в такій ситуації американці будуть готові до продовження діалогу із ним, будуть намагатися залишатися посередниками у процесі перемовин, що у свою чергу відкриє Путіну дорогу для подальшого терору проти мирного населення України і для подальших наступальних дій на російсько-українському фронті. Тепер багато що буде залежати від реакції насамперед США і європейських країн. Адже, як відомо, російському президенту було оголошено, що в разі, якщо він не відмовиться від продовження бойових дій на російсько-українському фронті, не ухвалить рішення з 12 травня припинити вогонь і після цього розпочати перемовини, проти Російської Федерації будуть запроваджені нові американські і європейські санкції», — пояснив журналіст.
Вже узгоджені санкції, які мають стати досить серйозним ударом по російській економіці і створити додаткові стимули для російського президента погодитися припинити свою злочинну політику стосовно України.
«Якщо 12 травня ми дізнаємося про запровадження таких санкцій, це буде означати, що євроатлантична солідарність і солідарність з Україною дійсно працює і що після місяців переконань Путіна президент США і європейські лідери перейшли до нового раунду тиску на Російську Федерацію, що також має бути пов’язано із новою військовою допомогою для України в її опері російської агресії. Якщо ж буде вирішено, що санкції варто відкласти і що ідея перемовин на тлі продовження війни і терору може сприйматися як певний прогрес, це звичайно тільки збільшить апетити російського президента і продовжить його вимоги щодо капітуляції України у російсько-українській війні», — стверджує Віталій Портников.
Він також нагадав, що під час цього нічного брифінгу у Кремлі президент Російської Федерації говорив саме про війну, а не про спеціальну воєнну операцію.
«Таким чином, ще один пропагандистський міф, який застосовувався всі ці роки і за заперечення якого самих громадян Російської Федерації відправляли у в’язниці, сьогодні спростований самим організатором і головним винуватцем тієї агресивної і несправедливої війни — Путіна», — завершив Портников.
Раніше експерт зауважив, що Кремль намагається використовувати мирні переговори як інструмент для політичного тиску.