Портников пояснив, чому Путін відмовився від припинення вогню та запропонував перемовини

Віталій Портников

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Президент РФ Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною. Його мета — не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого перемовного процесу.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

Відомо, що під час брифінгу у Кремлі Путін фактично відмовився від пропозиції припинення вогню, яка була запропонована під час вчорашніх перемовин керівників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України, які до того ж узгоджували цю свою пропозицію з американським президентом Дональдом Трампом. Натомість Володимир Путін запропонував вже 15 травня відновити російсько-українські перемовини у Стамбулі.

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«При цьому російський президент підкреслив, що під час цих перемовин також можуть обговорювати і питання майбутніх рішень щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Але зараз, як ми бачимо, про будь-яке перемир’я Путін відмовився говорити», — акцентував Портников.

Що означає позиція Путіна

Портников нагадав: є два підходи до питання російсько-української війни. Перший — це підхід американського президента Дональда Трампа, з яким він неодноразово звертався до Путіна, який підтримується як Києвом, так і європейськими столицями — припинити вогонь на російсько-українському фронті і після цього проводити перемовини щодо досягнення всеосяжного миру. І є підхід Путіна — продовжувати бойові дії і на тлі цих бойових дій провести перемовини щодо ймовірного завершення війни. Саме це і відбувалося перші сто днів перебування у влади в США Дональда Трампа.

«Американська делегація вела перемовини з російськими чиновниками в Саудовській Аравії, Трамп розмовляв із Путіним, кілька разів російського очільника відвідував спеціальний представник президента США Стів Віткофф. А, між тим, воєнні дії не тільки продовжувалися, але й перейшли у повноцінний терор російської держави проти мирного населення України», — зазначив журналіст.

І Російська Федерація досі погрожує цим терором. Зокрема, мова йде про закриття повітряного простору над Капустяним Яром 12 і 13 травня цього року. Це, звісно, погроза великою ракетною атакою.

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«Саме це і було ідеєю Путіна — втягнути Трампа у процес перемовин, щоб зробити його співучасником своїх злочинів у російсько-українській війні. Однак російський президент бачить, що це не дуже виходить, що Дональд Трамп вже неодноразово і сам говорив про те, що може вийти з російсько-українських перемовин. І інші представники його адміністрації також говорили про таку можливість», — наголосив Портников.

І тепер Путін намагається продовжити свій діалог із Вашингтоном шляхом нової дипломатичної пропозиції — прямих перемовин вже з Україною. Заради пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Але мета тут, як ми розуміємо, не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого переговірного процесу.

«Путін може сподіватися, що в такій ситуації американці будуть готові до продовження діалогу із ним, будуть намагатися залишатися посередниками у процесі перемовин, що у свою чергу відкриє Путіну дорогу для подальшого терору проти мирного населення України і для подальших наступальних дій на російсько-українському фронті. Тепер багато що буде залежати від реакції насамперед США і європейських країн. Адже, як відомо, російському президенту було оголошено, що в разі, якщо він не відмовиться від продовження бойових дій на російсько-українському фронті, не ухвалить рішення з 12 травня припинити вогонь і після цього розпочати перемовини, проти Російської Федерації будуть запроваджені нові американські і європейські санкції», — пояснив журналіст.

Вже узгоджені санкції, які мають стати досить серйозним ударом по російській економіці і створити додаткові стимули для російського президента погодитися припинити свою злочинну політику стосовно України.

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«Якщо 12 травня ми дізнаємося про запровадження таких санкцій, це буде означати, що євроатлантична солідарність і солідарність з Україною дійсно працює і що після місяців переконань Путіна президент США і європейські лідери перейшли до нового раунду тиску на Російську Федерацію, що також має бути пов’язано із новою військовою допомогою для України в її опері російської агресії. Якщо ж буде вирішено, що санкції варто відкласти і що ідея перемовин на тлі продовження війни і терору може сприйматися як певний прогрес, це звичайно тільки збільшить апетити російського президента і продовжить його вимоги щодо капітуляції України у російсько-українській війні», — стверджує Віталій Портников.

Він також нагадав, що під час цього нічного брифінгу у Кремлі президент Російської Федерації говорив саме про війну, а не про спеціальну воєнну операцію.

«Таким чином, ще один пропагандистський міф, який застосовувався всі ці роки і за заперечення якого самих громадян Російської Федерації відправляли у в’язниці, сьогодні спростований самим організатором і головним винуватцем тієї агресивної і несправедливої війни — Путіна», — завершив Портников.

Раніше експерт зауважив, що Кремль намагається використовувати мирні переговори як інструмент для політичного тиску.

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