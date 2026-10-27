Портников пояснив, чому зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна не наблизить мир в Україні

Путін, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Можлива тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії навряд чи допоможе наблизити завершення війни в Україні.

Про це журналіст Віталій Портников розповів в етері Еспресо.

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За словами журналіста, обговорення умов завершення російсько-української війни без участі України та європейських держав не матиме належного сенсу. Європа відіграє важливу роль у підтримці Києва та санкційному тиску на Москву. Водночас залишається незрозумілим, навіщо Китаю брати на себе відповідальність за майбутню мирну угоду та гарантії безпеки.

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Портников припускає, що тема війни може бути лише формальним приводом для організації зустрічі, тоді як справжні інтереси її учасників лежатимуть в інших площинах.

«Тобто фактично кожен під час цієї зустрічі хоче говорити про своє і використовує цю розмову виключно як привід показати, що лідери Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації і Китаю можуть зібратися втрьох — G3», — зазначив журналіст.

На думку Портникова, для президента США Дональда Трампа тристоронній формат є можливістю продемонструвати власне бачення світового порядку, у якому ключові рішення ухвалюють три держави з найбільшими ядерними арсеналами.

Крім того, американський лідер може спробувати використати взаємодію з Росією як додатковий важіль впливу на Китай у питанні ядерного роззброєння.

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Однак Пекін, як зауважив журналіст, неодноразово давав зрозуміти, що готовий долучатися до таких переговорів лише за умови співмірності ядерних потенціалів Китаю, США та Росії. За нинішнього співвідношення сил китайська сторона не зацікавлена в домовленостях, які не враховуватимуть її позиції.

Водночас Путін, за оцінкою Портникова, прагне використати війну проти України, щоб закріпити за Росією статус держави, яка бере участь у визначенні глобального порядку денного.

При цьому журналіст сумнівається, що російський президент зможе досягти конкретних домовленостей із Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Портников звернув увагу на результати нещодавньої зустрічі американського та китайського лідерів. Тоді сторони не підписали спільних документів і не оприлюднили спільного комюніке, а їхні заяви про перебіг переговорів відрізнялися.

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На думку журналіста, це ставить під сумнів перспективи результативних домовленостей у форматі за участю ще й російського президента.

Портников вважає, що зустріч трьох лідерів може мати радше символічне значення, ніж привести до конкретних рішень щодо завершення війни.

«У спільну фотографію я вірю. Більше ні в що не вірю. Ніяких серйозних розмов про російсько-українську війну взагалі не може бути у такому форматі», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що Україна намагається домогтися перенесення наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією щонайменше на тиждень раніше.

Ми раніше інформували, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відновлення тристоронніх переговорів про закінчення війни в Україні не означає припинення бойових дій.

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