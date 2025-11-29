Портников пояснив, як Путін сам зруйнує «мирний план» Трампа

Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

Російський диктатор Путін без особливих зусиль створить умови, за яких мирний план адміністрації Дональда Трампа просто перестане існувати.

Таку думку журналіст Віталій Портников висловив під час ефіру на телеканалі Еспресо.

Він зауважив, що європейські лідери намагаються впливати на чинного президента США під час обговорення його мирної ініціативи.

«Якщо європейські лідери говорять з Трампом про мирний план, який був запропонований США, то я переконаний, що більшість людей, яким Трамп довіряє — Макрон, Стармер, можливо менше Мерц — вони йому кажуть, що цей план геніальний, але ось деякі пункти не такі геніальні, як інші. Вони змушують Трампа прочитати конкретні речі, і коли він це робить, то реагує негативно», — пояснив журналіст.

Портников наголосив, що ключова проблема чинного президента США — нерозуміння власних рішень.

«Він має дізнатись, що він робить. Головна проблема цієї людини — він поняття не має, що він робить на посаді президента США», — сказав він.

Попри це, на думку Портникова, Україна має зберігати спокій і продовжувати консультації з американською адміністрацією, демонструючи готовність обговорювати мирний план.

«Україні в цій ситуації взагалі нічого не потрібно робити. Путін зробить все за нас. Він абсолютно спокійно створить умови, за яких цей план просто розсиплеться в порох. Він вже це робить», — зазначив Портников.

Він підкреслив, що Києву варто поводитися максимально гнучко.

«Нам потрібно якомога більше погоджуватись з Трампом, лестити йому, памʼятати, що ми говоримо з людиною, яка не зовсім психічно врівноважена, розповідати, який цей план геніальний і як ми готові його узгоджувати далі. За цей час Путін просто розтопче Трампа й зробить все за нас».

Раніше повідомлялося, що нинішні раунди американського тиску та торгів щодо України стали найсерйознішими з усіх попередніх, проте Кремль не буде готовий до реальних поступок до пізньої зими.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і агресоркою Росією.