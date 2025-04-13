Портников пояснив, як Путін затягує Трампа у переговорну пастку

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Російський диктатор Путін продає спецпредставнику президента Дональда Трампа Стіву Віткоффу свої посередницькі послуги у питанні переговорів з Іраном.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що таким чином російський диктатор створює пастку для Трампа та Віткоффа.

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«Особливо враховуючи, що ірансько-американськими та російсько-американськими перемовинами займається одна й та сама людина. От в чому зацікавлена Москва? У затягуванні перемовин зі Сполученими Штатами та у тому, щоб, продовжуючи перемовини, вести війну на виснаження України», — зазначив Портников.

В свою чергу, за словами Портникова, у Тегерані зацікавлені в тому, щоб переговори зі Сполученими Штатами затягувались, щоб у цей час продовжувати створювати повноцінний ядерний цикл.

«Принаймні, так глибоко і серйозно замаскувати свою ядерну воєнну програму, щоб, навіть якщо будуть досягнуті якісь домовленості між Сполученими Штатами і Іраном, це не позбавило Іран можливості повернутися до ядерної програми, коли вони вирішать, що це потрібно: „Наприклад, після того, як Дональд Трамп залишить політичну сцену. Це, до речі, з точки зору авторитарних режимів, не так багато залишилося часу“, — зауважив журналіст.

Він заявив, шо якщо Вашингтону треба домогтися від Москви якогось рішення щодо припинення вогню, то Сполученим Штатам не потрібно загострювати стосунки з Росією, а навпаки, потрібно показувати, як Росія потрібна Америці, тому з Путіним говорять як з посередником у питанні Ірану.

«Якщо США перервуть перемовини з Іраном, це означатиме, що вони не потребують послуг Путіна, що в них зникне важливий канал співпраці, який, на їхню думку, має спонукати Путіна домовитися з ними по Україні. Таким чином, Росія своїми розповідями, що вона посередник, і Іран своїм затягуванням перемовин, і тим, що він готовий вислуховувати Москву, створюють таку пастку: і ці перемовини не можна перервати, бо якщо ти посваришся з Росією у зв’язку з Україною, то вона перестане бути посередником у питанні Ірану. Також іранські перемовини не можна перервати, адже якщо ти сваришся з Іраном, Росія перестає бути посередником, і ти втрачаєш такий важливий канал її посередництва», — сказав він.

Портников додав, що Віткофф постійно літає до різних пройдисвітів, які нав’язують неякісні речі, які той потім переповідає Трампу. Наприклад нещодавно він пропонував Трампу вивести українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, щоб припинити вогонь, нібито Путін почав велику війну, щоб задовольнитися цими областями.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив президента США Дональда Трампа, заявивши, що він розуміє «конфлікт» в Україні краще, ніж будь-який інший західний лідер.

Ми раніше інформували, що речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни.