- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 2 хв
Портников пояснив, як Росія використовує обміни полоненими для імітації прогресу у переговорах
Кремль використовує обмін полоненими як гуманітарне прикриття небажання ухвалювати політичні рішення щодо завершення війни проти України.
Росія застосовує обміни полоненими як зручний механізм для створення ілюзії переговорного прогресу, водночас уникаючи реальних політичних рішень щодо припинення війни.
Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.
За його словами, підсумки переговорів в Абу-Дабі зводяться виключно до гуманітарного треку.
«Єдиний підсумок переговорів в Абу-Дабі — це обмін полоненими, і нам потрібно привітати тих людей, яких вдалося звільнити, та їхніх близьких», — зазначив Портников.
Водночас журналіст наголосив, що саме такий формат результатів свідчить про відсутність політичної волі з боку Кремля.
«Коли перемовини щодо завершення війни закінчуються обміном військовополоненими, це означає експлуатацію гуманітарного треку для прикриття відсутності бажання ухвалювати реальні рішення», — пояснив він.
Портников підкреслив, що диктатор Путін системно використовує цей підхід у переговорному процесі.
«Завжди виникає питання: як завершуються ці переговори, чи досягнуто реальних рішень, чи йде Росія на справжні компроміси і чи готова вона завершувати війну. Ні, Росія не готова, жодного політичного рішення немає», — наголосив журналіст.
За його словами, нинішні переговори є лише імітацією діалогу.
«Ці перемовини — це виключно розмови для відведення очей і для того, щоб затягувати час, експлуатуючи нездатність президента США Дональда Трампа усвідомити реальну ситуацію», — заявив Портников.
Він додав, що справжня мета Кремля — максимально довго зберігати видимість переговорного процесу.
«Фактично йдеться про затягування часу до січня 2029 року», — уточнив журналіст.
Портников також зазначив, що гуманітарний трек дозволяє Росії створювати картинку прогресу для США.
«Тоді виникає питання: як Трампу й американським учасникам перемовин говорити про прогрес, якщо його немає? Гуманітарний трек. Люди були звільнені — значить росіяни й українці можуть домовлятися», — пояснив він логіку Кремля.
Водночас журналіст зауважив, що реальна готовність Росії до миру виглядала б інакше.
«Якби Путін справді бажав завершити війну в осяжній перспективі, тоді можна було б розв’язати питання про обмін усіх на всіх і робити це поетапно», — підсумував Портников.
Раніше повідомлялося, що 5 лютого з російського полону, серед 157 звільнених, повернули чотирьох військовослужбовців 12 бригади спецпризначення «Азов».
Ми раніше інформували, що звільнені з полону українці розповіли про звірячі катування поляка в російському СІЗО.