Портников пояснив, як Росія використовує обміни полоненими для імітації прогресу у переговорах

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Реклама

Росія застосовує обміни полоненими як зручний механізм для створення ілюзії переговорного прогресу, водночас уникаючи реальних політичних рішень щодо припинення війни.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, підсумки переговорів в Абу-Дабі зводяться виключно до гуманітарного треку.

Реклама

«Єдиний підсумок переговорів в Абу-Дабі — це обмін полоненими, і нам потрібно привітати тих людей, яких вдалося звільнити, та їхніх близьких», — зазначив Портников.

Водночас журналіст наголосив, що саме такий формат результатів свідчить про відсутність політичної волі з боку Кремля.

«Коли перемовини щодо завершення війни закінчуються обміном військовополоненими, це означає експлуатацію гуманітарного треку для прикриття відсутності бажання ухвалювати реальні рішення», — пояснив він.

Портников підкреслив, що диктатор Путін системно використовує цей підхід у переговорному процесі.

Реклама

«Завжди виникає питання: як завершуються ці переговори, чи досягнуто реальних рішень, чи йде Росія на справжні компроміси і чи готова вона завершувати війну. Ні, Росія не готова, жодного політичного рішення немає», — наголосив журналіст.

За його словами, нинішні переговори є лише імітацією діалогу.

«Ці перемовини — це виключно розмови для відведення очей і для того, щоб затягувати час, експлуатуючи нездатність президента США Дональда Трампа усвідомити реальну ситуацію», — заявив Портников.

Він додав, що справжня мета Кремля — максимально довго зберігати видимість переговорного процесу.

Реклама

«Фактично йдеться про затягування часу до січня 2029 року», — уточнив журналіст.

Портников також зазначив, що гуманітарний трек дозволяє Росії створювати картинку прогресу для США.

«Тоді виникає питання: як Трампу й американським учасникам перемовин говорити про прогрес, якщо його немає? Гуманітарний трек. Люди були звільнені — значить росіяни й українці можуть домовлятися», — пояснив він логіку Кремля.

Водночас журналіст зауважив, що реальна готовність Росії до миру виглядала б інакше.

Реклама

«Якби Путін справді бажав завершити війну в осяжній перспективі, тоді можна було б розв’язати питання про обмін усіх на всіх і робити це поетапно», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого з російського полону, серед 157 звільнених, повернули чотирьох військовослужбовців 12 бригади спецпризначення «Азов».

Ми раніше інформували, що звільнені з полону українці розповіли про звірячі катування поляка в російському СІЗО.