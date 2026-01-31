Портников пояснив логіку Путіна щодо «енергетичного перемир’я»

Диктатор Путін / © Associated Press

Логіка дій диктатора Путіна, який погодився на енергетичне перемир’я з Україною, стане зрозумілою тільки після того, як мине тиждень.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Він нагадав, що подібні паузи в ударах по українській енергетиці вже траплялися раніше.

«Ми з вами неодноразово зустрічалися із ситуацією, коли росіяни не наносили ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом тижня або навіть більш довго терміну, тому що їм був потрібний час для накопичення рекет і безпілотників для масового удару», — зазначив Портников.

За його словами, у таких випадках це не вважалося перемир’ям.

«І тоді це зовсім не називалося перемир’ям, а сприймалося саме як накопичення Російською Федерацією необхідних їй для атак ресурсів», — пояснив журналіст.

Він припустив, що нинішня ситуація може бути складнішою.

«Тепер ми можемо зустрітися із дещо більш складною ситуацією. Росія може оголосити про те, що вона пішла на зустріч президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу», — сказав Портников.

За його словами, впродовж тижня сильних морозів РФ може утриматися від атак на українську енергетику.

«І протягом тижня, коли в Україні спостерігаються сильні морози, не буде обстрілювати енергетику України. Але Україна в цей час не зможе наносити удари своїми безпілотниками по нафтопереробному комплексу Російської Федерації», — зауважив він.

На думку Портникова, у такій ситуації Росія отримує одразу кілька переваг.

«І таким чином Росія отримує з одного боку достатньо часу для накопичення ресурсів для нових злодійських ударів по нашій країні, а з іншого — захистить свій нафтопереробний комплекс від нових українських ударів», — наголосив публіцист.

Він підкреслив, що реальні мотиви Кремля стануть зрозумілими згодом.

«І чи, дійсно, такою була логіка президента Росії Путіна, коли він погодився на це усне енергетичне перемир’я, ми зрозуміємо тільки після того, як мине тиждень», — заявив Портников.

Водночас він вважає, що протягом цього періоду Путін буде змушений утримуватися від масованих ударів.

«Очевидно, що протягом цього тижня Путін просто змушений буде утриматися від масованих ударів по українській енергетиці, тому що нанесення таких ударів призведе до непорозуміння вже між ним і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом», — сказав журналіст.

За його словами, Трамп уже продемонстрував здатність швидко досягати результатів у діалозі з Кремлем.

«Адже президент США продемонстрував, що він здатний шляхом діалогу із президентом Російської Федерації добиватися таких швидких результатів», — додав Портников.

Він також зазначив, що наразі невідомо, завдяки чому саме з’явилося це перемир’я.

«І знову таки, ми не знаємо, чи це результат розмови Путіна і Трампа, чи це результат розмови українських і російських переговірників в Абу-Дабі», — пояснив він.

Портников звернув увагу й на позицію Москви.

«Також, Москва досі не підтверджує, що Путін пішов на зустріч Трампу», — зазначив журналіст.

Водночас, за його словами, з’явилися непрямі підтвердження контактів.

«Разом із цим прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков повідомив, що Трамп дійсно звертався до російського президента із таким проханням», — сказав Портников.

Як наголосив публіцист, офіційної відповіді Кремля на це прохання оприлюднено не було.

«Як відповів Путін своєму американському колезі, прессекретар російського очільника, звісно, не повідомив», — зауважив він.

Водночас Портников вважає малоймовірним, що цього разу Путін відмовив Трампу.

«Ми прекрасно розуміємо, що цього разу Путін навряд чи відмовив Трампу у його проханні», — сказав журналіст.

Він пояснив це гуманітарним характером звернення американського президента.

«Тому що це було прохання гуманітарного характеру і відверте ігнорування цього бажання американського президента захистити мирне населення від нових лочинних ударів Росії могло б викликати непередбачену реакцію американського президента», — зазначив Портников.

На його думку, Путін намагається зберегти робочі відносини з Трампом.

«А ми вже неодноразово бачили, як Путін намагається зберегти хороші стосунки із Трампом навіть після того, як американський президент запроваджує серйозні санкції проти Російської Федерації. Зокрема проти нафтопереробних і нафтових компаній Росії», — нагадав він.

Підсумовуючи, журналіст зазначив, що для Кремля ключовим залишається уникнення нових санкцій.

«Очевидно, що і в даній ситуації для Путіна головне — це захиститися від нових американських санкцій», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Росія не зацікавлена в припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі України та може посилити атаки з настанням морозів.

Ми раніше інформували, що речник Кремля Пєсков також не став коментувати інформацію про нібито «енергетичне перемирʼя».