Портников пояснив, навіщо Іран почав погрожувати Україні і до чого тут Росія

Погрози іранського режиму щодо можливих ракетних ударів по Україні можуть бути частиною ширшого сценарію ескалації, який передбачає розширення конфлікту на Центральну Європу.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Щодо серйозності погроз Україні від представника іранського режиму, ми не знаємо, скільки в арсеналах Ірану залишилося далекобійних ракет. У них була, за даними розвідувального співтовариства, певна кількість ракет, які могли дістати до країн Центральної та Східної Європи.

Таким чином, такі країни, як Україна, Польща і, можливо, східна частина Німеччини знаходилися в зоні можливого ураження цими ракетами», — зазначив Портников.

Він додав, що наразі невідомо, чи зберіг Іран цей потенціал після ударів США та Ізраїлю.

«Чи є вони зараз після американських і ізраїльських бомбардувань, ми цього не знаємо. Скільки їх було реально, теж до кінця незрозуміло, але їхній потенціал був обмежений кількістю», — сказав журналіст.

На його думку, навіть наявність іранських ракет не здатна суттєво змінити ситуацію для України, адже їхня кількість значно менша за російський ударний потенціал.

«Кількість цих іранських ракет взагалі не є такою, яка б могла змінити нашу ситуацію у порівнянні з російським потенціалом.

Адже навіть кількість безпілотників, які атакують, скажімо, Об’єднані Арабські Емірати, не може порівнятися із тими безпілотниками, які сьогодні вночі, 14 березня, атакували Київ, Київщину та інші українські регіони», — пояснив Портников.

Водночас, за його словами, справжній ризик полягає у можливому розширенні війни за межі України.

«Ця погроза — це питання не про нас, а про можливість розширення конфлікту саме на Центральну Європу і на те, що росіяни можуть бажати руками іранців вдарити по якихось американських об’єктах в Центральній Європі, скажімо, по польських.

Ось, це буде зміна ситуації, а не удари по Україні. Іранці і так запускали «шахеди», які били по нас в перші місяці великої війни. Уявимо собі, що з їхнього боку ще якась ракета раптом прилетіть чи дві. Це абсолютно нічого не змінює.

От, по Польщі, це змінює багато що. Це вторгнення на територію НАТО», — наголосив журналіст.

Він також зазначив, що навіть за наявності значного військового потенціалу США не завжди можуть досягти поставлених цілей.

«У США великий потенціал для цієї війни, але все одно їм не вдається досягти того, чого вони хотіли. І невідомо, наскільки приєднання потенціалу НАТО щось реально змінить», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі пригрозив Україні ударами, звинувативши її у допомозі Ізраїлю безпілотниками.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Іран роками допомагає Росії у війні проти України, надаючи дрони та військові технології. Тому заяви представників Тегерана з погрозами на адресу Києва виглядають абсурдними.