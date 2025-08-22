Портников пояснив, що можуть означати слова Трампа про "цікаві часи попереду"

Дональд Трамп. / © Associated Press

Наразі точно невідомо, як американський президент Дональд Трамп бачить подальший розвиток подій у війні в Україні.

Про це сказав журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму Ютуб-каналі.

“Чи означає його допис, зроблений практично того самого дня, коли Росія вдарила по американському підприємству в Мукачеві, що він хотів би перейти до більш рішучої тактики щодо Кремля. Чи навпаки – він констатує, що час, коли Україна могла перемогти Росію шляхом активних атак, згаяний, і це відповідальність не чинного американського президента, а тільки його попередника”, - висловився Портников.

З його слів, поки залишається тільки міркувати з приводу того, “що Трамп має на увазі, коли говорить, що попереду цікаві часи”. У цій ситуації, наголошує Портников, може йтися як про те, що Україна отримує дозвіл ударами далекобійною зброєю на території РФ, так і те, що Трамп спонукатиме Володимира Зеленського до більших поступок Путіну.

Натомість сам російський “фюрер”, каже публіцист, “взагалі не проявляє жодний зацікавленості ані у поступках, ані у зустрічі із Володимиром Зеленським”.

“Той факт, що жодної зустрічі не готується, і всі розмови про неї були суто віртуальними, починають визнавати і у Білому домі. Оптимістичні заяви Трампа після його розмови телефоном з російським президентом (під час перемови з президентом України та європейським лідерами) виявилися або передчасними, або побудованими на нерозумінні реакції Путіна з приводу найбільш важливих для самого Трампа моментів врегулювання російсько-української війни”, - додав журналіст.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки заінтригував новою заявою та натякнув на "цікаві часи". Окрім того, він розкритикував свого попередника Джо Байдена за заборону бити американською зброєю углиб РФ.

Окрім того, зі слів Трампа, за два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні проясниться. Він не виключає, що буде змушений «змінити тактику». Втім, деталей очільник Білого дому не розповів.