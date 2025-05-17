Портников пояснив, від чого залежить позиція Путіна щодо війни

Володимир Путін / © Associated Press

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Позиція Путіна щодо війни проти України залежить від реальної економічної ситуації в Росії. Ми її, на жаль, не знаємо.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав журналіст Віталій Портников.

“Ще позиція Путіна може залежати від його власного розуміння цієї економічної ситуації. А ще позиція Путіна залежить від того, він почув 9 травня від голови КНР Сі Цзіньпіна. В мене є враження, що те, що він почув Сі Цзіньпіна не дуже йому сподобалось. Адже, якби він почув від лідера Китаю те, що йому б дуже сподобалось, то зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Лула да Сілва є досвідченим політиком і його економічні інтереси знаходяться в Китаї. Очевидно, що якщо він сказав, що сам приїде до Москви й буде переконувати Путіна бути присутнім на переговорах в Стамбулі, то знав, що це сподобається Сі Цзіньпіну. Путін же, це очевидно, бісився від того, що змушений знову це чути", — пояснив Портников.

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Журналіст акцентував: Путін буде робити все можливе, що президент США Дональд Трамп усунувся від переговорів щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

"Навіть ігноруючи ці факти, він не може їх не враховувати. Якщо Путін буде вважати, що має цю війну продовжувати, то він буде здійснювати зусилля, щоб вийшов з цієї війни Трамп. Втім, невідомо чи в його це вийде. Путін не може просто сказати Трампу, що українці мають вийти з тих областей, що він хоче, бо інакше він захопить ще й інші території. Такі умови не будуть прийматись", - підсумував він.

Раніше журналіст прокоментував вимоги Путіна на переговорах у Стамбулі та назвав справжню мету диктатора. Так, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між очільниками Росії і України є можливою за виконання певних умов. І, очевидно, що мова йде саме про ті вимоги, які російська делегація висувала українські під час перемовин 16 травня у Стамбулі. Про виконання умови щодо обміну військовополоненим не йдеться. Мова йде саме про ті умови, які зараз розповсюджуються цілою низкою західних медіа як ті пропозиції Путіна навіть не щодо досягнення «сталого миру» в Україні, а щодо елементарного припинення вогню на лінії зіткнення між російськими і українськими військами.

Мова йде про те, що Україна має не тільки відмовитися від ідеї євроатлантичної інтеграції, але й не дозволити перебування на власній території жодних миротворчих сил або сил стримування. Також Росія вимагає від України відмови від так званих дискримінаційних актів щодо російської мови і російської церкви, що з точки зору Кремля має полегшити цивілізаційний наступ Москви на українську державу невдовзі після завершення бойових дій.

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«Найголовніше у цій ситуації — Україна має відмовитися від будь-яких репарацій з боку Росії, а також визнати російський статус окупованих і анексованих Москвою українських регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Причому мова йде і про виведення українських військ з тих територій, цих українських регіонів, які зараз контролюються легітимною українською владою, а не окупантами, а також вилучення з української конституції цих регіонів в якості областей України. І Україна також має не боротися з зусиллями Росії щодо міжнародного визнання факту цієї окупації українських територій», — зазначив журналіст.