Портников розкрив, на що насправді робить ставку Путін у війні проти України

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін не розраховує на швидке завершення війни проти України. Кремль робить ставку на тривале виснаження України та очікує політичних змін як у Києві, так і в західних країнах.

Про це заявив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

Портников заявив, що російський лідер будує свою політику на довгостроковому протистоянні.

Реклама

«Путін налаштований воювати стільки, скільки буде потрібно. Він може воювати до твоєї старості, а сам і в 85 років буде думати, як тебе пережити і пересидіти», — сказав журналіст.

За його словами, Путін не очікує швидкої перемоги, а сподівається, що з часом політична ситуація зміниться на його користь.

Яка головна ставка Кремля

Портников вважає, що ще від початку свого президентства у 2000 році Путін дотримується однієї й тієї самої тактики — перечекати своїх опонентів.

«Головна ідея Путіна — пересидіти конкурентів, пережити іноземних лідерів. Він переконаний, що будь-який західний політик рано чи пізно піде, а він залишиться», — зазначив журналіст.

Реклама

На його думку, саме тому Кремль розраховує не лише на військовий тиск, а й на зміну політичного керівництва в інших країнах.

Як приклад журналіст навів спогади колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. За його словами, вона запевняла Путіна, що під час її перебування на посаді Україна не стане членом НАТО.

Однак, як зазначив Портников, така відповідь не задовольнила російського президента.

«Путіна це не задовольняло, бо, як він відповів, Меркель не буде канцлеркою вічно. Саме тому, на його думку, єдиною гарантією недопущення України до НАТО є не домовленості із західними лідерами, а ліквідація самої України», — пояснив журналіст.

Реклама

На думку Портникова, саме бажання «пересидіти» всіх політичних опонентів залишається основою стратегії Кремля. Він вважає, що Путін розраховує на тривалу війну та зміну міжнародної політичної ситуації.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні майже вичерпалися запаси ракет для систем ППО Patriot, що призвело до зростання кількості влучань російських балістичних ракет і жертв серед цивільних. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що атаки стали найпотужнішими з початку війни, і закликав партнерів надати додаткові ракети. Експерти вважають, що це — прояв відчаю Путіна через відсутність успіхів на фронті та українські удари по РФ. Росія планує посилити атаки на енергетику перед зимою.

До слова, російський диктатор Володимир Путін погрожує Україні «потужнішими й масштабнішими» ударами у відповідь. Він заявив, що відповіді будуть дзеркальними і в кілька разів потужнішими. Також Путін публічно визнав паливну кризу в РФ, спричинену українськими ударами.

Новини партнерів