Портников розкрив, що може змусити Кремль зупинити війну: «Іншої можливості не було»

Кремль / © pexels.com

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Удари у відповідь можуть послаблювати Росію, однак самі по собі вони не здатні змусити Кремль припинити атаки на Україну.

Про це Портников розповів в етері Еспресо.

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За словами журналіста, Україна має відповідати на російські удари, проте не варто очікувати, що атаки по території Росії автоматично призведуть до припинення обстрілів українських міст. Ба більше, такі дії можуть спричинити подальше загострення.

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«Я не кажу, що не потрібно відповідати на удар. Я впевнений, що потрібно. Я просто кажу, що не потрібно плекати ілюзій і вважати, що українські удари швидко приведуть до тих результатів, на які ми очікуємо», — наголосив журналіст.

Портников зазначив, що російська влада здатна використати наслідки атак та загибель громадян РФ як аргумент для виправдання подальшого ведення війни. Водночас ці події можуть стати підґрунтям для посилення антиукраїнської пропаганди всередині Росії.

«Не сподівайтеся на удари у відповідь. Удари у відповідь не принесуть вам результату, на який ви розраховуєте, бо ви маєте справу з авторитарним режимом», — зазначив Портников.

На його переконання, ключовим чинником для завершення війни має стати не прагнення помсти, а створення умов, за яких Росія втратить економічну спроможність продовжувати агресію.

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«Закінчення війни і страждань може відбутися тільки тоді, коли у Росії не буде достатньої кількості ресурсів і достатніх грошей на продовження війни. Іншої можливості зупинити російсько-українську війну ніколи не було», — заявив він.

Окремо Портников застеріг від атак, унаслідок яких можуть постраждати цивільні жителі Росії. За його словами, Москва здатна використати такі випадки як інструмент інформаційного впливу на західну аудиторію.

Він також звернув увагу на можливі політичні наслідки такої пропаганди для країн, від підтримки яких значною мірою залежить Україна.

«Ця пропаганда буде з радістю використана ультраправими й ультралівими силами в Європі напередодні виборчих циклів у країнах, від допомоги яких критично залежить виживання України», — підсумував журналіст.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від президента України Володимира Зеленського укладення угоди з російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін готує масштабний конфлікт із країнами НАТО, який може розпочатися з гібридного інциденту з масовими жертвами на території Альянсу.

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