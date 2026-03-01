Портников розповів, як війна ситуація в Ірані може вплинути на війну в Україні

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Реклама

Тривала операція Ізраїлю та США проти Ірану може суттєво змінити інформаційний та політичний порядок денний у світі й відвернути увагу від війни в Україні.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

«Вплив на Україну ситуації на Близькому Сході буде залежати від темпів, і це ми зможемо зрозуміти за тиждень. Якщо це буде довго, то у нас вже є приклад війни 7 жовтня 2023 року на Близькому Сході. Ця війна дуже серйозно відволікла увагу світу від України», — зазначив він.

Реклама

Журналіст звернув увагу, що провідні світові медіа нині роблять головними темами події на Близькому Сході. За його словами, масштабність цих новин впливає на сприйняття аудиторії.

«І що в таких умовах має відбутися на російсько-українському фронті, щоб про це хтось згадав? Вчора відбулася масована атака Росії на Дніпро, і як це в уяві споживача новин може бути навіть трішки зрівняне з атакою на Бурдж-Халіфу, на Дубай, на Абу-Дабі — на світові центри економіки і цивілізації? На закриття аеропорту в Дубаї чи Абу-Дабі, які є головними транспортними хабами для західного обивателя?», — прокоментував Портников.

На його думку, для західної аудиторії події стають більш відчутними, коли вони безпосередньо зачіпають їхнє повсякденне життя або економічні інтереси.

«А коли вони бачать війну, яка може безпосередньо торкнутися їхнього життя… то як їм повертатися додому? … І це вони розуміють. … А тут теоретичні наслідки — є Україна чи не буде України, хоча соціологія показує, що більшість американців нас підтримує, але підтримують теоретично», — зауважив він.

Реклама

Портников також припустив, що у разі блокування Іраном Ормузької протоки або ударів по нафтовій інфраструктурі це може вплинути на світові ціни на пальне та економіку, а також опосередковано посилити доходи Росії.

«Це призведе до подорожчання всього у дуже близькій перспективі, тому що це вантажні перевезення. І те, що Росія почне на цьому набивати кишені, є серйозною проблемою. А ми будемо більше платити», — сказав журналіст.

Він наголосив, що подальші наслідки залежатимуть від тривалості подій на Близькому Сході, а також звернув увагу на скасування запланованого звернення президента США Дональда Трампа.

«Мені здається, що скасував саме тому, що американці могли недооцінити масштаб того, що відбувається», — резюмував Портников.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.

Ми раніше інформували, що армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки.