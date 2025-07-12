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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Портников сумнівається, що Україна після війни залишиться демократичною

Портников прогнозує майбутнє України як вождистської держави з декораціями інституцій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор України

Прапор України / © Unsplash

Україна вже не є демократичною державою, і шанс на повернення до реальної демократії найближчими роками втрачено.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив журналіст та публіцист Віталій Портников.

За його словами, ще у 2019 році після президентських і парламентських виборів українці фактично підтримали персоналістський режим білоруського типу, де все вирішує одна людина.

«Ми можемо говорити про демократичні інститути, але насправді — це лише декорація. Українці розписалися в тому, що відмовляються від реальної демократії», — зазначив Портников.

Журналіст переконаний, що демократія, яку Україна мала до 2019 року, вже демонтована, а нова модель державного управління наближається до авторитарної системи, подібної до угорської.

«Навіть після війни ми не станемо демократичною державою західного типу — ні як Німеччина, ні як Польща. У найкращому разі — це буде вождистська держава з елементами інституцій», — додав він.

Портников також вважає, що така система не буде перешкодою для вступу України до НАТО чи ЄС, оскільки Захід бачить у ній передусім фортецю безпеки, а не зразкову демократію.

«Не вигадуйте собі. Український громадянин має не мати навіть одного відсотка сподівання, що житиме у справді демократичній країні. Можливо, ми повернемося до цього через 10-15 років», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що не має наміру залишатися при владі десятиліттями, як російський диктатор Путін. За його словами, важливо зберегти власну гідність — як для себе, так і для своєї родини. Він також підкреслив, що його головна мета — допомога Україні.

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