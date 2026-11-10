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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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Португалія замість ТСК Верховної Ради. Федоров оформив закордонне відрядження через компанію, співвласником якої є сам

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого вже неодноразово викликали на парламентську ТСК для надання пояснень, виїхав у «ділову» поїздку до Португалії.

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Португалія замість ТСК Верховної Ради. Федоров оформив закордонне відрядження через компанію, співвласником якої є сам

© Associated Press

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов.

Згідно з інформацією джерел у Державній прикордонній службі України, підставою оформлення виїзду стало рішення від 3 листопада про відрядження через ТОВ «БЕРН АЙ ТІ». Цікава деталь: Федоров сам є співвласником цієї компанії та володіє 25% її статутного капіталу.

«Виходить дуже зручна конструкція: власна компанія оформлює відрядження, а колишній міністр замість відповідей парламентській комісії збирається до Португалії», — наголошує Сазонов.

За словами Сазонова, це вже не перша історія з його неявкою на ТСК. Раніше закордонне відрядження також називали причиною неможливості участі Федорова в засіданні комісії.

«Сам собі відрядження, парламенту — жодних пояснень. Питання лише одне: скільки ще закордонних відряджень знадобиться колишньому міністру оборони, перш ніж він відповість на запитання народних депутатів?», — запитує Сазонов.

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