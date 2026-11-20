Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

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Російська агресія становить загрозу для всієї Європи. На тлі намагань Кремля ініціювати дискусії про «нову архітектуру безпеки в Європі» російські ракети та безпілотники безпосередньо підривають чинний порядок безпеки в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору під час атаки.

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«Чергове вторгнення до повітряного простору Польщі (та НАТО) внаслідок масштабної російської атаки на Україну свідчить про загрози, які російська агресія становить для всієї Європи та трансатлантичної спільноти», — зазначив він.

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Сибіга наголосив на важливості посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та просувати мирні зусилля.

«Ми солідарні з Польщею і польським народом. Ми тісно співпрацюємо, щоб надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту та запобіганні подібних загроз у майбутньому», — додав очільник МЗС.

Що передувало

Сьогодні, 20 листопада, у Польщі пролунали сирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен.

Жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

Він скликав термінову нараду після порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом на тлі масованої російської атаки на Україну.

У нараді візьмуть участь міністри, представники Збройних сил Польщі та керівники спеціальних служб.

Інформацію про тип невідомого об’єкта та обставини порушення повітряного простору польська сторона наразі не уточнила.

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