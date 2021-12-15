"Порушення кордонів України буде дорого коштувати": новий канцлер Німеччини пригрозив Росії

Зеленський зустрінеться з Шольцом.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Росія дорого заплатить за порушення територіальної цілісності та кордону України.

Про це розповіли у ТСН.14:00 15 грудня.

"Порушення кордонів України буде дорого коштувати. Німеччина, Франція, Італія і Іспанія хочуть зосередитися на переговорах з Москвою перед тим, як планувати деталі можливих економічних заходів. Нормандський формат понад усе. Берлін хоче повернути Росію за стіл переговорів", - наголосив він.

З Шольцом, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном президент України Володимир Зеленський проведе зустріч в Брюселі перед самітом "Східного партнерства". Там вони обговорять реалізацію Мінських угод і нарощення Росією військ неподалік України.

Тим часом новий німецький уряд не коментує повідомлення газети Bild, що попередній уряд Ангели Меркель блокував поставки зброї Україні завдяки механізмам всередині НАТО. Однак непрямо заявляє, що замість надати Україні зброю для самозахисту краще спробувати вмовити Кремль відступити дипломатичним шляхом.

Новини світу: Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини та президентом Франції

"Йдеться про деескалацію ситуації. Наша мета добитися ясності з російського боку, отримати інформацію. Ми не хочему ще більше лити оливу в вогонь", - заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Як повідомлялося, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила що ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" за участю лідерів ЄС та країн-членів Євросоюзу.

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