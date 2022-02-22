Порушення міжнародного права: Рада Європи закликала РФ скасувати рішення про визнання "ЛДНР"

Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонів.

Рада Європи закликала РФ скасувати рішення про визнання так званих "народних республік" на території ОРДЛО та утриматися від подальшого загострення ситуації.

Про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, - пише Укрінформ.

“Визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" у Донецьку та Луганську є порушенням міжнародного права і одностороннім порушенням Мінських угод, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, - ідеться в тексті повідомлення.

Також читайте Замах на суверенітет України: Макрон підтримує необхідність термінового засідання Радбезу ООН і ухвалення санкцій

“Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення та утриматися від подальшого загострення ситуації”, - підкреслив генсек РЄ.

“Ми наполегливо закликаємо наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу на основі поваги до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини”, - резюмував він.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Нагадаємо, жителі окупованого Донецька повідомляють про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Читайте також:

Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців | Новини з фронту