Порушення прав людини та збиття рейсу MH17: ЄСПЛ розгляне позов України та Нідерландів проти Росії

Порушення прав людини та збиття рейсу MH17: ЄСПЛ розгляне позов України та Нідерландів проти Росії

Слухання мали розпочатися ще у листопаді минулого року, але затягнулися через усунення судді.

Європейський суд з прав людини сьогодні, 26 січня, розгляне позов України та Нідерландів проти Росії.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 26 січня.

Зазначається, що слухання мали розпочатися ще у листопаді минулого року, утім через усунення від розгляду справи спеціального судді, призначеного стосовно РФ, усе затягнулося.

Розгляд стосуватиметься одразу кількох міждержавних позовів. Зокрема, щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією східних територіях України. А також щодо збиття малайзійського Боїнга у небі над Донбасом.

Раніше повідомлялося, що сторона звинувачення вимагає засудити чотирьох фігурантів справи про катастрофу літака у небі над Донбасом у 2014 році до довічного ув’язнення. Йдеться про трьох громадян Росії - Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Ігоря Гіркіна, та українця Леоніда Харченко.

Нагадаємо, пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.

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