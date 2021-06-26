Порушив COVID-обмеження: очільник МОЗ Великої Британії подав у відставку після поцілунку з коханкою

Порушення карантину обурило людей більше, ніж позашлюбні стосунки вже ексміністра британського МОЗ.
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок подав у відставку після того, як поцілував свою колегу Джину Коладанджело, порушивши цим вимогу щодо соціальної дистанції.
Про це пише ВВС.
У листі до прем'єр-міністра Бориса Джонсона він сказав, що уряд "повинен бути чесним перед людьми, які так багато пожертвували в цій пандемії, коли ми їх підвели".
"Я розумію величезні жертви, які принесли всі в цій країні, які принесли ви. Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, тож я мушу піти у відставку", - додав він згодом у відеозверненні.
Очільник британського уряду, зі свого боку, висловив жаль щодо відставки Генкока. "Я вдячний за вашу підтримку і вважаю, що ваш внесок у суспільну службу далекий від завершення", - вказав Джонсон.
Водночас на Даунінг-стріт повідомили, що новим міністром охорони здоров'я вже призначено ексканцлера скарбниці Саджида Джавіда.
Скандал навколо Генкока спалахнув після публікації в таблоїді The Sun світлин, на яких ексміністр пристрасно цілується зі своєю колегою і давньою подругою Джиною Коладанджело. Зауважимо, що обоє вони одружені і мають дітей.
Попередньо, інцидент відбувся у приміщенні британського Департаменту охорони здоров'я. Коладанджело, знайома з Генкоком з часів Оксфордського університету, після розголосу також вирішила піти з посади невиконавчої директорки Міністерства охорони здоров'я.
Раніше міністра охорони здоров'я Румунії Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (майже 10 тисяч гривень) за відсутність захисної маски в будівлі парламенту. Посадовець пояснив, що зняв маску, тому що хотів пити, а поруч нібито нікого не було.