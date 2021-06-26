Порушив COVID-обмеження: очільник МОЗ Великої Британії подав у відставку після поцілунку з коханкою

Порушив COVID-обмеження: очільник МОЗ Великої Британії подав у відставку після поцілунку з коханкою

Порушення карантину обурило людей більше, ніж позашлюбні стосунки вже ексміністра британського МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок подав у відставку після того, як поцілував свою колегу Джину Коладанджело, порушивши цим вимогу щодо соціальної дистанції.

Про це пише ВВС.

У листі до прем'єр-міністра Бориса Джонсона він сказав, що уряд "повинен бути чесним перед людьми, які так багато пожертвували в цій пандемії, коли ми їх підвели".

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"Я розумію величезні жертви, які принесли всі в цій країні, які принесли ви. Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, тож я мушу піти у відставку", - додав він згодом у відеозверненні.

Очільник британського уряду, зі свого боку, висловив жаль щодо відставки Генкока. "Я вдячний за вашу підтримку і вважаю, що ваш внесок у суспільну службу далекий від завершення", - вказав Джонсон.

Водночас на Даунінг-стріт повідомили, що новим міністром охорони здоров'я вже призначено ексканцлера скарбниці Саджида Джавіда.

Скандал навколо Генкока спалахнув після публікації в таблоїді The Sun світлин, на яких ексміністр пристрасно цілується зі своєю колегою і давньою подругою Джиною Коладанджело. Зауважимо, що обоє вони одружені і мають дітей.

Попередньо, інцидент відбувся у приміщенні британського Департаменту охорони здоров'я. Коладанджело, знайома з Генкоком з часів Оксфордського університету, після розголосу також вирішила піти з посади невиконавчої директорки Міністерства охорони здоров'я.

Раніше міністра охорони здоров'я Румунії Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (майже 10 тисяч гривень) за відсутність захисної маски в будівлі парламенту. Посадовець пояснив, що зняв маску, тому що хотів пити, а поруч нібито нікого не було.

Як політики різних країн порушують карантин – "COVID-дайджест"

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