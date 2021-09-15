Порятунок від пандемії та аварійна посадка американського бомбардувальника. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Світ зможе подолати пандемії тільки тоді, коли країни зможуть створювати нові вакцини проти хвороб протягом 100 днів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт фонду Білла і Мелінди Гейтса. Читати далі –>
- У США стелс-бомбардувальник США B-2 здійснив аварійну посадку і отримав пошкодження. Інцидент стався на базі ВПС Вайтмен, що в американському штаті Міссурі. Читати далі –>
- Четверо експоліцейських міста Міннеаполіс, що в американському штаті Міннесота, відмовилися на засіданні суду визнати свою провину в порушенні конституційних прав темношкірого Джорджа Флойда. Читати далі –>
- Існують три перешкоди для запуску "Північного потоку-2". Про це пише оглядач Америка Ернандез в статті для Politico. Читати далі –>
- Збиток від природних катаклізмів і стихійних лих — ураганів і лісових пожеж в США в 2021 році перевищить рекордні $ 100 млрд. Читати далі –>