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Порятунок від пандемії та аварійна посадка американського бомбардувальника. П'ять новин, які ви могли проспати

Порятунок від пандемії та аварійна посадка американського бомбардувальника. П'ять новин, які ви могли проспати

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Світ зможе подолати пандемії тільки тоді, коли країни зможуть створювати нові вакцини проти хвороб протягом 100 днів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт фонду Білла і Мелінди Гейтса. Читати далі –>
  • У США стелс-бомбардувальник США B-2 здійснив аварійну посадку і отримав пошкодження. Інцидент стався на базі ВПС Вайтмен, що в американському штаті Міссурі. Читати далі –>
  • Четверо експоліцейських міста Міннеаполіс, що в американському штаті Міннесота, відмовилися на засіданні суду визнати свою провину в порушенні конституційних прав темношкірого Джорджа Флойда. Читати далі –>
  • Існують три перешкоди для запуску "Північного потоку-2". Про це пише оглядач Америка Ернандез в статті для Politico. Читати далі –>
  • Збиток від природних катаклізмів і стихійних лих — ураганів і лісових пожеж в США в 2021 році перевищить рекордні $ 100 млрд. Читати далі –>

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