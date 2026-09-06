Операція "Карфаген": Кравченко вперше відреагував на обшуки НАБУ у справі про колцентри

Руслан Кравченко

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджує, що він не має стосунку до «кришування» незаконних колцентрів, які нещодавно викрили антикорупційні органи.

Про це йдеться у його заяві.

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«Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою», — написав він.

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Він також повідомив, що доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

«За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав — кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку. Посада нікого не захистить», — додав він.

Що відомо про справу

4 вересня НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем ОГП. За версією слідства, угруповання причетне до «кришування» мережі шахрайських колцентрів та відмивання майна.

Наступного дня органи написали подробиці операції, якій дали назву «Карфаген». За даними слідства, п’ятьох осіб підозрюють у незаконному прикритті колцентрів та легалізації понад 30 млн грн. Один із них, на прізвисько Шеф, за версією НАБУ, раніше очолював Державну податкову службу. ДПС заявила, що готова сприяти розслідуванню НАБУ.

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Згодом антикорупційні органи провели обшуки у прокуратурі, через деякий час ЗМІ повідомили про затримання очільника одного з департаментів Сергія Кропиви (на плівках — «Канцлер»).

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