Посадовці США й Канади поспілкувалися про дієві санкції проти Росії: деталі

Уряди США й Канади тісто взаємодіють взаємодіяти в питанні антиросійських санкцій, а також зменшення глобальних економічно-фінансових наслідків війни, розв’язаної РФ проти України.
Про це заявила в Оттаві міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з віцепрем'єром Канади Христиною Фріланд, - пише Укрінформ.
«Звісно, ми говоритимемо про Росію й Україну та нашу співпрацю. Важливо, щоб ми разом працювали над реально ефективними санкціями», - сказала глава американського мінфіну.
Йшлося про важливість взаємодії двох країн у збільшенні виробництва енергоносіїв, украй необхідних Європі й іншим країнам.
Також міністр фінансів США вказала на необхідність реалізації домовленостей для зміцнення стійкості логістичних ланцюжків, аби зменшити бюджетні видатки й інфляцію, які зросли на тлі війни, розв’язаної путіним проти України.
Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря перебувають п’ять російських кораблів. Два судна на воді, ще три - підводні.
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