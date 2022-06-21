Посадовці США й Канади поспілкувалися про дієві санкції проти Росії: деталі

Посадовці США й Канади поспілкувалися про дієві санкції проти Росії: деталі

Уряди США й Канади тісто взаємодіють взаємодіяти в питанні антиросійських санкцій, а також зменшення глобальних економічно-фінансових наслідків війни, розв’язаної РФ проти України.

Про це заявила в Оттаві міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з віцепрем'єром Канади Христиною Фріланд, - пише Укрінформ.

«Звісно, ми говоритимемо про Росію й Україну та нашу співпрацю. Важливо, щоб ми разом працювали над реально ефективними санкціями», - сказала глава американського мінфіну.

Йшлося про важливість взаємодії двох країн у збільшенні виробництва енергоносіїв, украй необхідних Європі й іншим країнам.

Також міністр фінансів США вказала на необхідність реалізації домовленостей для зміцнення стійкості логістичних ланцюжків, аби зменшити бюджетні видатки й інфляцію, які зросли на тлі війни, розв’язаної путіним проти України.

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Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря перебувають п’ять російських кораблів. Два судна на воді, ще три - підводні.

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