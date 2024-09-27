Посадовець НБУ Павло Поляруш прокоментував конфлікт з бійцем ЗСУ

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ з позивним «Безсмертний» заявив, що Поляруш був у нетверезому стані, ледь його не збив та погрожував «прострелити ногу».

«Ініціатором конфлікту я не був. Був тверезий, захищався від нападника, коли отримав удар. Зараз активно співпрацюю з поліцією, пройшов медичне освідування. Закликаю не маніпулювати інформацією та очікую на об’єктивне розслідування», – прокоментував Поляруш ситуацію зі свого боку.

На опублікованому в соціальних мережа відео видно, що Павло Поляруш стоїть з мобільним телефоном в руках, а військовий за кадром стверджує, що посадовець НБУ погрожував прострелити йому ногу. Сам Поляруш на відео заперечує усе, про що говорить військовий, а також стверджує, що йому розбили окуляри та вимагає за це компенсацію, щоб купити нові.

Нагадаємо, Павла Поляруша призначили керівником Управління по роботі з проблемними активами Національного банку у квітні 2023 року. До цього він обіймав посаду радника заступника Міністра оборони та відповідав за налагодження співпраці з українськими та міжнародними постачальниками, та займався питаннями координації логістики.

За даними декларації Павла Поляруша за 2023 рік, його цивільною дружиною є Ірина Мудра — заступниця Керівника Офіса президента, яка була призначена на цю посаду президентським указом у березні 2024 року. За даними ЗМІ, Мудра та Поляруш вже декілька місяців разом не проживають.