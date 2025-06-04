Високопосадовець США Даррен Бітті / © wikipedia.org

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Високопосадовець США Даррен Бітті, який закрив відділ з боротьби з російською дезінформацією, може бути пов’язаний з Кремлем через дружину Юлію Кирилову, громадянку РФ. Її дядько раніше був заступником губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру.

Про це пише The Telegraph.

Проросійські погляди Бітті

Бітті викликає занепокоєння у Державному департаменті США після свого призначення у лютому тимчасовимвиконувачем обов’язки заступника держсекретаря з питань публічної дипломатії, через відкриті проросійські погляди. До вступу на держслужбу Бітті публікував дописи в соцмережах із закликами до «інфільтрації» західних інституцій президентом Росії Володимиром Путіним, а також критикував так звану «глобалістську американську імперію».

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Чимало дописів посадовця також стосуються Китаю — він закликав США здати Тайвань Пекіну, називав Британію «жалюгідним королівством», якому було б «краще під китайським управлінням».

У Держдепі виникли сумніви щодо того, чи проходив Бітті належну перевірку безпеки, яка була суттєво послаблена за правління президента США Дональда Трампа.

У першій адміністрації Трампа Даррен Бітті вже обіймав посаду, проте у 2018 році його звільнили через підозру в участі в конференції, пов’язаній із білим націоналізмом. Після звільнення він здобув популярність як публічний представник «альтернативних правих» у медіапросторі.

Дружина Бітті — племінниця російського посадовця, якому дякував Путін

Згідно з публічними документами, у травні 2021 року Бітті одружився у Флориді з росіянкою Юлією Кириловою. Вона навчалася у Москві, а пізніше — у Канаді та Вашингтоні. Юлія є племінницею Сергія Чернікова, російського бізнесмена, який спільно з її матір’ю Наталією володіє частиною житлової нерухомості.

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2005 року статки Чернікова оцінювалися у 150 млн дол. Тоді ж він отримав подячного листа від Путіна за внесок у виборчу кампанію, що привела його до влади. Пізніше того ж року Черніков почав кар’єру в державних органах: спочатку у Міністерстві природних ресурсів, а згодом як заступник губернатора Ненецького автономного округу.

Протягом 2008-2010 років Черніков входив до складу Громадської палати Росії — структури, створеної за ініціативи Путіна нібито для контролю за діяльністю уряду, хоча критики називали її засобом зменшення впливу Держдуми.

Заяви Бітті про Росію та вихваляння Путіна

Протягом багатьох років, як до шлюбу, так і після нього, Бітті систематично висловлював симпатії до Росії та Китаю, використовуючи їх як противагу західній «вок”-ідеології. У жовтні 2021 року він заявив: „Поява невокового Китаю і антивокової Росії як геополітичних конкурентів глобалістської американської імперії — це не погано“.

У своїх дописах він неодноразово передрікав втрату авторитету США на міжнародній арені, зазначаючи, що їхня «позиція у глобальному порядку швидко слабшає».

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Медіапроєкт Revolver Бітті критикував Сполучені Штати за нібито підтримку «кольорових революцій» по всьому світу. Бітті стверджував, що США ведуть «кольорові операції» в Україні, Гонконзі, Сіньцзяні та М’янмі, і що існує «бригада кольорових революцій», яка, за його словами, сприяє «вічній війні в Україні».

За два місяці до початку повномасштабної війни в Україні він написав: «Уявіть ниття глобалістської американської імперії, якщо Путін „вторгнеться“ до України… Мені подобається, коли наші безпекові бюрократи зазнають поразки!»

Також Бітті називав Путіна «хоробрим і сильним» і заявляв, що російський президент «зробив більше для просування консервативних цінностей у США, ніж будь-який республіканець», додаючи: «НАТО — набагато більша загроза американській свободі, ніж Путін».

«Кумедно, але практично будь-яка західна установа стала б кращою, якби її безпосередньо контролював Путін», — заявив Бітті у вересні 2021 року.

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Закриття відділу боротьби з дезінформацією РФ

Незважаючи на свою посаду, Бітті виявляв особливу наполегливість у ліквідації антипропагандистського підрозділу R/FIMI. Цей підрозділ займався протидією дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану, Він мав скромний бюджет у понад 50 млн дол., але виконував стратегічно важливу функцію.

Медиапроєкт Revolver роками вів кампанію проти цього підрозділу, називаючи його частиною «мережі цензури», спрямованої на придушення консервативних голосів.

Після призначення на посаду Бітті активно займався демонтажем R/FIMI: звільняв підрядників, обмежував зовнішні комунікації працівників без спеціального дозволу. У квітні він заявив, що підрозділ «не відповідає пріоритетам адміністрації», після чого агентство остаточно припинило діяльність.

Паралельно Бітті виступав за відновлення культурного обміну з Росією в галузях, таких як балет і хокей, а також проявляв підвищену цікавість до секретної інформації, пов’язаної з РФ, що викликало занепокоєння серед колег.

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Джерела висловили сумніви, що він пройшов повну перевірку безпеки, яка зазвичай триває від кількох місяців до року.

Бітті назвав усі звинувачення «брехливою наклепницькою маячнею, яка нижча навіть за стандарти британської таблоїдної преси».

Зазначається, що оскільки Бітті є лише т. в. о., термін його перебування на посаді обмежено 210 днями. Щоб зайняти її на постійній основі, йому потрібно схвалення Сенату, яке наразі видається малоймовірним.

До слова, 3 червня Сенат США затвердив на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який 2019 року дав вказівку Пентагону призупинити надання 391 млн дол. військової допомоги Україні.

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