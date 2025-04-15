Посадовці з команди Трампа радять йому бути жорсткішим з Путіним, але він їх не слухає: деталі WSJ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Кілька високопосадовців з Білого дому радять президентові США Дональду Трампові більш скептично ставитися до Москви. Адже російський диктатор Володимир Путін досі не виявив реальної зацікавленості у припиненні війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників в адміністрації Трампа.

За інформацією видання, до цієї групи входять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог. Посадовці рекомендували президенту США бути обережнішими у взаємодії з кремлівським “фюрером” і зайняти жорсткішу позицію стосовно вимог РФ про територіальні поступки з боку Києва.

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Однак Трамп перебуває на боці свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який після зустрічей із Путіним вважає, що російський диктатор хоче миру.

Трамп сподівається зупинити війну РФ проти України частково для того, щоб усунути перешкоду на шляху до відновлення відносин із Кремлем. Хоча президент США й заявляв про “розчарування” діями Путіна, досі він не виконав свою погрозу запровадити нові санкції, спрямовані, зокрема, на експорт нафти з РФ, йдеться у матеріалі видання.

Радники американського лідера, які виступають за жорсткіший підхід до Москви, підтримують мету зупинити війну. Але нещодавня атака військ РФ по місту Суми лише підкреслила розбіжності між високопосадовцями Трампа.

Під час обговорення в Білому домі питання про те, чи повинен Вашингтон посилити санкції проти Росії, щоб спонукати Москву до переговорів, Рубіо і Келлог порадили Трампу бути обережнішим стосовно "дипломатичних намірів" Путіна, стверджують співрозмовники.

Якщо Україна погодилася на припинення вогню, то РФ публічно відкидає пропозицію Трампа та не поспішає з частковим призупиненням бойових дій, тягнучи час у спробах зберегти свої “здобутки” на полі бою й отримати максимальні поступки на переговорах.

Очільник Білого дому зайняв більш примирливу позицію стосовно Москви. Трамп, який намагається укласти мирну угоду, неодноразово звинувачував президента України Володимира Зеленського у війні та рідко критикує Путіна.

Як повідомлялося, раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зробив заяву про партнерство Путіна із США та Євросоюзом. З його слів, «партнерство створює стабільність».

Дата публікації 21:08, 11.04.25 Кількість переглядів 128 Трамп погрожує Росії, поки українці у США на переговорах! Спливли перші подробиці!