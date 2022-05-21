Поширення "віспи мав" Європою та плани окупантів: головні новини ночі 21 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 20 травня
- У Нідерландах заявили про перший випадок захворювання так званою "віспою мавп". Читати далі –>
- Росіяни готуються до незаконної анексії окупованих ними територій України. Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Читати далі –>
- За що живе президент країни-агресорки Володимир Путін? З якого гаманця він купує зимову куртку за ціною автомобіля? З яких рахунків оплачується яхта "Шахерезада" і за яку копійку живе колишня спортсменка, а нині матір трьох дітей, кремлівського ватажка, як це стверджують журналісти The Wall Street Journal, Аліна Кабаєва? Читати далі –>
- Коаліція країн, які готові знову зібратися незабаром на рівні глав оборонних відомств для підтримки України, матиме більшу кількість, ніж під час першої зустрічі в німецькому Рамштайні. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Читати далі –>
- Секретар із міждержавних відносин Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлагер, перебуваючи в Києві, запевнив у готовності Святого престолу посприяти проведенню мирних переговорів між Україною та Росією, якщо на це погодяться обидві сторони. Читати далі –>
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