Поширювати правду про терор, який принесла Росія: Зеленський звернувся до представників світових єврейських спільнот

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із впливовими представниками світових єврейських спільнот.

Про це пише сайт глави держави.

Зустріч була присвячена важливості захисту загальнолюдських цінностей, гарантуванню безпеки й миру та збереження історичної пам’яті.

У зустрічі, зокрема, узяв участь колишній радянський політичний в’язень, міністр та віцепрем'єр в урядах Ізраїлю, голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський; за допомогою відеозв’язку долучилися: президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, екссенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, головний рабин Києва, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх.

Очільник держави подякував учасникам зустрічі за незмінну увагу й підтримку України, особливо в нинішній складний час.

«Ваш голос звучить вагомо й завжди має значення для суспільної думки. Тому я прошу вас і надалі поширювати правду про терор, який принесла Росія, і про допомогу, якої ми потребуємо», – зауважив Володимир Зеленський.

Лідер української нації зауважив, що народи України та Ізраїлю мають багато спільного, їх поєднує історична пам’ять, зокрема й про трагічні сторінки історії, а також прагнення гарантувати безпеку для людей і своїх держав.

Президент України додав, що у час жахливої російської агресії, Україна сподівається на рішучішу підтримку з боку Ізраїлю.

«Ми сьогодні боремося з таким страшним явищем, як рашизм, і без об’єднаної позиції вільного демократичного світу його неможливо побороти. Якщо не давати чіткої політичної оцінки Російській Федерації з боку Ізраїлю, виникатимуть нові явища на зразок союзу Росії та Ірану. Вони вже випустили по нас сотні іранських дронів-камікадзе «Шахед». Потім ми навздогін боротимемося проти цього всім світом», – резюмував Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності вже зараз діяти більш рішучо та в єдності.

У відповідь Натан Щаранський висловив солідарність із героїчною боротьбою українського народу, який сьогодні відстоює своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу. Він переконаний, що обов’язок усіх без винятку демократичних країн – підтримати цю боротьбу.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський потрапив у топ-50 впливових євреїв світу в рейтингу The Jerusalem Post. До першої п’ятірки списку також увійшли посол США в Ізраїлі Том Найдс та експрем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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