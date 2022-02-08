"Поширює наративи Кремля": Кулеба відповів Шредеру на звинувачення України в "брязканні зброєю"

Шредер дружить із президентом Росії від часів свого канцлерства.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коментувати заяви Герхарда Шредера не варто, оскільки той поширює наративи Кремля. Колишній канцлер Німеччини раніше звинуватив Київ у брязканні зброєю.

Про це він заявив у понеділок, 7 лютого, під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Це громадянин Німеччини, який працює на німецьку компанію і де-факто працює на російський уряд. Коментувати пана Шредера, це як коментувати спікера Путіна. Там слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Шредер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю і відкинув українську критику. "Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні нарешті припиниться... Тому що те, що мені доводиться звідти чути, а також про те, як звинувачують Німеччину через розумне скасування поставок зброї, іноді переходить усі межі", – сказав Шредер.

Колишній очільник німецького уряду є давнім прихильником Росії. У 2018 році він потрапив до бази “Миротворця” через “спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України”. Герхард Шредер від 2017 року очолює раду директорів компанії “Роснефть”, а також раду директорів компанії Nord Stream 2, що належить російському “Газпрому”. Минулого тижня Шредера висунули кандидатом до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".

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