Пошкоджено оболонку укриття: які наслідки удару російського дрона по ЧАЕС

Внаслідок атаки російського безпілотника на Чорнобильську АЕС вночі 14 лютого пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки укриття над енергоблоком №4, а також обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Внаслідок удару і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки "Нового безпечного конфайменту" та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Роботи з ліквідації пожежі та оцінка наслідків тривають", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар дрона зафіксовано о 01:54. Наразі експерти оцінюють наслідки цієї атаки. Водночас вплив удару на функціонування "Нового безпечного конфаймент" обʼєкта укриття потребує додаткової оцінки.

Відомо, що цю подію зафіксовано експертами постійної моніторингової місії МАГАТЕ, які на постійній основі перебувають на майданчику АЕС.

Як повідомлялося, вночі російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття суттєві.

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