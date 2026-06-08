"Поштовх дипломатії для завершення війни": Зеленський про деталі розмови з посланцями Трампа в Кишиневі

Зеленський заінтригував підсумками переговорів із посланцями Трампа / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленськиий підтвердив, що провів переговори зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером, а також уточнив, про що саме йшлося під час бесіди.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Телефонна розмова відбулася сьогодні, 8 червня, в аеропорту Кишинева, де літак українського лідера здійснював технічну посадку. За словами глави держави, діалог виявився дуже конструктивним.

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«Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України», — сказав він.

Зеленський висловив розуміння, що зараз увага світової спільноти, в тому числі Вашингтона, більше прикута до загострення навколо Ірану, але додав, що спільна мета України та США щодо відновлення миру в Європі залишається незмінним пріоритетом.

«Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час короткої зупинки у Кишиневі.

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Раніше у The New York Times написали, що команда Трампа втрачає терпіння в переговорах щодо припинення війни в Україні.

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