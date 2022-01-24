Посилають додаткові кораблі та винищувачі: НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі

Союзники реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні, наголосили в Аляьнсі.
У НАТО повідомляють про посилення військової присутності у Східній Європі через загрозу нападу Росії на Україну.
Про це йдеться у заяві від 24 січня на сайті Північноатлантичного альянсу.
"Союзники НАТО переводять сили в режим очікування та посилають додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову діяльність в Україні та навколо неї", - йдеться у заяві.
У НАТО наголосили, що реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні.
"НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, зокрема шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення ситуації з безпекою, зокрема зміцнення нашої колективної оборони", — наголосив генсек НАТО Йєнс Столтенберг.
Таким чином, згідно із заявою НАТО, Данія відправляє фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії НАТО з охорони повітряної поліції в регіоні. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО.
Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії від квітня для підтримки діяльності НАТО з повітряної поліції в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО. Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не відкидають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію. Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
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