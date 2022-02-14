"Посилена підтримка України": Зеленський розповів, про що розмовляв з Шольцем

"Посилена підтримка України": Зеленський розповів, про що розмовляв з Шольцем

Канцлер Німеччини заявив, що готовий підтримати державу та працювати разом у межах Кримської платформи для припинення тимчасової окупації Криму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем вони говорили про ключові підходи до майбутнього архітектури європейської безпеки, що сьогодні вирішується в Україні.

Про це український лідер заявив на спільний з німецьким канцлером пресконференції в понеділок, 14 лютого.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиної якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладання в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що разом із Шольцем вони поділяють спільне бачення про те, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи і світу.

"Тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави є виграшними для усього регіону, для Євросоюзу в цілому", ­– сказав Зеленський.

"Я вкотре повторив, що Україна – надійний союзник та справжній форпост демократії в регіоні. Без України створення дієвої архітектури безпеки в Європі є неможливим. Тому сьогодні у час безпрецедентних викликів надзвичайно важлива посилена підтримка України з боку наших партнерів: підтримка безпекова, підтримка економічна, підтримка енергетична. Саме про це ми сьогодні з паном Шольцем і говорили", – розповів український президент.

Що сказав Шольц

Водночас федеральний канцлер наголосив на повній підтримці Німеччиною суверенітету, територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, на готовності підтримати державу та працювати разом у межах Кримської платформи для припинення тимчасової окупації Криму.

"Ми дійсно дуже цінуємо таку підтримку. Ми обговорили останні кроки у межах мирного врегулювання. За короткий час нам вдалося провести два раунди переговорів політичних радників "нормандської четвірки" у Парижі та Берліні. Хочу відзначити у цьому контексті роль нового федерального уряду Німеччини та особисто пана канцлера", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Шольц прибув до Києва 14 лютого і це його перший візит до України. Вже 15 лютого німецький канцлер вирушить до Росії.

Олаф Шольц прибув до Києва з офіційним візитом | Новини України

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