"Посилення бюджету й підготування до зими": Зеленський розповів, куди спрямують фінансову допомогу, отриману у Лугано

У Лугано домовились про підтримку України майже на 2 мільярди доларів. Зеленський розповів, куди будуть спрямовані кошти.

Виділені кошти, про які українська сторона домовилася під час міжнародної конференції в Лугано, будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку країни до зими.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 7 липня.

"Після завершення конференції в Лугано, яка була присвячена відбудові України, урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі обсягом понад 2 млрд доларів – ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготування до зими. До речі, вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався. Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні, і це дасть змогу енергокомпаніям використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Причому при незмінних тарифах", - сказав він.

Зеленський також додав, що робота зі збереження доступу до світового ринку аграрного експорту продовжується.

"Також урядовці активно працюють над логістикою аграрного експорту, заслухав сьогодні щодо цього міністра інфраструктури та міністра аграрної політики. Зробимо все, щоб зберегти доступ до світового ринку попри російську блокаду наших портів", - сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року Україна отримає допомогу та підтримку від міжнародних партнерів на ще близько 20 млрд дол.