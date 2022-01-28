Посилення обороноздатності: до України прибула четверта партія військової допомоги зі США

Посилення обороноздатності: до України прибула четверта партія військової допомоги зі США

США надали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру.

До України 28-го січня прибула чергова партія військової допомоги зі США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Цього разу "четверта пташка" доставила до України 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо знову літаків зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності", - наголосив міністр оборони.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

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