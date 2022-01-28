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Посилення обороноздатності: до України прибула четверта партія військової допомоги зі США

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Посилення обороноздатності: до України прибула четверта партія військової допомоги зі США

Олексій Резніков / Facebook

США надали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру.

До України 28-го січня прибула чергова партія військової допомоги зі США

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. 

"Цього разу "четверта пташка" доставила до України 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо знову літаків зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності", - наголосив міністр оборони. 

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