Посилення санкцій проти Росії та допомога Україні: Зеленський і Шмигаль зустрілися з прем'єрами трьох країн

Провели сьогодні у Києві зустріч із прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та віце-прем'єром Ярославом Качинським, прем'єром Словенії Янезом Яншею та прем'єром Чехії Петром Фіалою. Цей візит — вчинок справжніх друзів та свідчення беззаперечної підтримки України та українців. На порядку денному: ▪️ Посилення санкцій проти країни-агресора, зокрема визнання РФ країною-спонсором тероризму, закриття портів, ембарго на російські ресурси. ▪️ Міжнародна допомога та план відбудови України. Працюємо над тим, щоб кошти РФ були виплачені Україні для відновлення всього, що понівечив агресор. ▪️ Підтримка євроінтеграційних прагнень України. Вдячний нашим партнерам за підтримку!