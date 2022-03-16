Посилення санкцій проти Росії та допомога Україні: Зеленський і Шмигаль зустрілися з прем'єрами трьох країн

Влада України подякувала за підтримку та сподівається на подальші тиск та санкції проти Росії.
15 березня до Києва приїхали прем'єр Польщі Матеуш Моравецьки, віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр Словенії Янез Янша та прем'єр Чехії Петр Фіала. Вони мали зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.
Головні теми під час переговорів:
- Посилення санкцій проти країни-агресора Росії, зокрема визнання РФ країною-спонсором тероризму, закриття портів, ембарго на російські ресурси.
- Міжнародна допомога та план відбудови України. Зокрема, українська сторона працює над тим, аби кошти РФ були виплачені Україні для відновлення всього, що понівечив агресор.
- Підтримка євроінтеграційних прагнень України.
Провели сьогодні у Києві зустріч із прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та віце-прем'єром Ярославом Качинським, прем'єром Словенії Янезом Яншею та прем'єром Чехії Петром Фіалою. Цей візит — вчинок справжніх друзів та свідчення беззаперечної підтримки України та українців. На порядку денному: ▪️ Посилення санкцій проти країни-агресора, зокрема визнання РФ країною-спонсором тероризму, закриття портів, ембарго на російські ресурси. ▪️ Міжнародна допомога та план відбудови України. Працюємо над тим, щоб кошти РФ були виплачені Україні для відновлення всього, що понівечив агресор. ▪️ Підтримка євроінтеграційних прагнень України. Вдячний нашим партнерам за підтримку!Опубліковано Денис Шмигаль Вівторок, 15 березня 2022 р.
Тези виступу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля:
- Ваш візит у Київ сьогодні – це сміливий крок справжніх друзів. Ми розуміємо, що це крок допомоги нашій боротьбі за свободу. Ми відчуваємо, що в цій боротьбі ми не одні, тому що наші партнери поруч. Ми відчуваємо, що народи та країни Європи об’єднані як ніколи у цій боротьбі проти варварської, зухвалої агресії. "За нашу і Вашу свободу" — ці слова найкраще передають сьогоднішній момент історії.
- Ми дуже вдячні нашим друзям, які сьогодні приїхали в Київ, щоби висловити підтримку Україні від імені Ради Європейського Союзу. Ви підтримуєте нас економічно, фінансово, військовою та гуманітарною допомогою.
- Під час сьогоднішньої зустрічі ми з колегами обговорили низку питань. Зокрема, це були питання продовження й посилення санкційної політики. Це були питання гуманітарної підтримки й допомоги нашій державі й нашим людям: жінкам і дітям, які сьогодні десятками тисяч мусять рятуватися від агресії Росії, зокрема і в країни, які сьогодні представлені прем’єр-міністрами.
- Обговорили й питання підтримки України в майбутньому. Уже сьогодні Європейський Союз й кожна з представлених сьогодні прем’єр-міністрами країн дає потужну підтримку. Пан прем’єр-міністр Польщі привіз також перспективи, які обговорюються сьогодні в Європейській комісії. Ми очікуємо на підтримку з точки зору фінансування відбудови України. Пан прем’єр уже говорив у присутності президента України, що кожна школа, кожен садок, кожне житло українців буде відновлене після закінчення війни. Це меседж, який ми як уряд України також гарантуємо нашим громадянам. Дуже важливо, що наші партнери це розуміють і підтримують цю стратегію.
- Ми закликаємо весь світ допомогти Україні завершити цю війну, наповнити фонди відновлення нашої держави. Ми вдячні за допомогу й підтримку, яку десятки держав і мільйони людей у всьому світі вже надають Україні.
- В нашому уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США. Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів — для того, щоб Україна відновилася.
- Ми будемо працювати над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном були арештовані. Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану.
- Обговорили питання подальшого посилення санкцій проти Росії.
- Вдячний лідерам ЄС, лідерам багатьох світових країн за введення уже четвертого пакету санкцій, що включає індивідуальні списки ключових олігархів, лобістів і пропагандистів, а також галузеві санкції. Ми також ініціювали запровадження санкцій на всіх публічних осіб РФ і членів їхніх сімей, які так або інакше долучалися до ухвалення рішень стосовно агресії в Україні.
- Агресор має розуміти ціну того, що він робить. Так само, як і громадяни країни-агресора мають платити ціну за терористичні дії свого керівництва та своїх військових.
- Ми також розраховуємо на лідерство очільників європейських країн у донесенні меседжу бізнесам, які працюють на території Росії, що не можна фінансувати бюджет РФ, з якого фінансується вбивство мирних українців, наших жінок і дітей, з якого фінансується міжнародний тероризм.
- Ми окремо вдячні за те, що ви підтримуєте членство України в Європейському Союзі. Ми також проговорили дорожню карту руху України до вступу в ЄС.
- Ми вдячні за закриття неба для російських літаків над Європою. І за вашу позицію у питанні закриття неба над Україною. Ми звертаємось до всього світу: закрийте небо над Україною або дайте нам можливість зробити це самим.
- Ми вдячні країнам Європи за десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги, яку ви надсилаєте в Україну для наших людей.
- Коли Україна переможе, ми разом з вами та вашими народами спільно відсвяткуємо нашу перемогу. Ми будемо разом будувати мирне та щасливе життя в Європі. А поки не настала ця мить, ми продовжимо знищувати наших ворогів, допоки вони не зникнуть, "як роса на сонці".
Основними сферами нових санкцій проти Росії мають стати:
- Визнання ЄС та США Росії країною-спонсором тероризму.
- Видані візи для громадян Росії мають бути скасовані. Багато країн уже ухвалили це рішення.
- Поширення персональних санкцій на всіх посадовців РФ – від міністрів та депутатів Держдуми до керівників регіонів та місцевих депутатів.
- Закриття морських портів для російських кораблів і моряків.
- Ембарго на всі російські ресурси: нафту, газ, мінерали, метали.
- Продовження відключення російських банків від SWIFT.
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