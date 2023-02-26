Посилення співпраці Ірану, Китаю тв РФ і планування українського контрнаступу: головні новини ночі 26 лютого 2023 року

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Головні новини ночі 26 лютого 2023 року:
- Росія може постачати Ірану ударні вертольоти, літаки та радари - Кірбі Читати далі –>
- Стало відомо, чому Лукашенко планує зустрітися з китайським президентом - ISW Читати далі –>
- Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України - ЦРУ Читати далі –>
- ISW переконаний в українській перемозі - Кулеба Читати далі –>
- Українська армія буде готова перейти у наступ навесні — Скібіцький Читати далі –>
Нагадаємо, що Казахстан підтримав китайський мирний договір.
Водночас німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні.
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