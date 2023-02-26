Посилення співпраці Ірану, Китаю тв РФ і планування українського контрнаступу: головні новини ночі 26 лютого 2023 року

Головні новини ночі 26 лютого 2023 року:

Нагадаємо, що Казахстан підтримав китайський мирний договір.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні.

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