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Посилення співпраці Ірану, Китаю тв РФ і планування українського контрнаступу: головні новини ночі 26 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2048
Час на прочитання
1 хв
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Посилення співпраці Ірану, Китаю тв РФ і планування українського контрнаступу: головні новини ночі 26 лютого 2023 року

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 лютого 2023 року: 

  • Росія може постачати Ірану ударні вертольоти, літаки та радари - Кірбі Читати далі –>
  • Стало відомо, чому Лукашенко планує зустрітися з китайським президентом - ISW Читати далі –>
  • Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України - ЦРУ Читати далі –>
  • ISW переконаний в українській перемозі - Кулеба Читати далі –>
  • Українська армія буде готова перейти у наступ навесні — Скібіцький Читати далі –>

Нагадаємо, що Казахстан підтримав китайський мирний договір

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні

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Дата публікації
Перегляди
2048
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